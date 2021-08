Vaktsineerimisega hädas olev NFL-i klubi kutsus arsti mängijatega kõnelema

Vikingsi peatreener Mike Zimmer ütles, et Osterholm tegi head tööd mängijate veenmises ning Zimmer avaldas lootust, et külastus kannab vaktsineerimise osas vilja. "Mõned küsimused, mis temalt küsiti, on asjad, mida sa loed internetist," lisas peatreener.

"Ma hoolin nendest mängijatest ja hoolin nende perekondadest. See on minu peamine põhjus," ütles Zimmer. "Kui nad jätavad mängu koroonaviiruse tõttu vahele, siis las see olgu. Aga ma ei taha, et nad jääksid haigeks, ma ei taha, et nende pere jääks haigeks, nende lapsed või minu lapsed jääksid haigeks."

Hooajaeelses treeninglaagris sattus Vikings NFL-i vaktsiinitähelepanu keskmesse, kui meeskonna põhimängujuht Kirk Cousins ütles, et ta ei lase end vaktsineerida. Samuti ei olnud seda teinud veel kaks mängujuhti ning ühel hetkel tohtis laagris Vikingsi eest väljakule astuda vaid üks mängujuht.

Cousins kinnitas pärast enda haigestumist, et ei lase end vaktsineerida ning istuks pigem meeskonna koosolekutel klaaskastis.

17. augustil teatas Atlanta Falcons, et on esimese meeskonnana saavutanud 100-protsendilise hõlmatuse. NFL teatas siis, et mängijate vaktsiinihõlmatus on ligikaudu 92 protsenti. Samas on veel nii mõnigi tähtmängija vaktsineerimata, sealhulgas kaks aastat tagasi liiga väärtuslikeimaks mängijaks valitud Lamar Jackson.

NFL kinnitas juuli lõpus reeglistiku, mis karistab mängijaid ja meeskondasid juhul, kui mõni mäng peaks koroonaviiruse tiimisisese leviku tõttu ära jääma. Meeskonnad vastutavad mängude ära jäämise eest tuleval hooajal rahaliselt ning mängijad, kes on vaktsineeritud, saavad nakatumise puhul naaseda tiimi juurde kahe negatiivse testi järel. Teade on mitmeid meeskondi agaramalt vaktsineerima utsitanud.