Eesti istevõrkpallikoondis osaleb esmakordselt Euroopa liigas

Kui juulikuus said Eesti istevõrkpallurid rahvusvahelisi kogemusi Sloveenia rannavõrkpalliturniirilt, siis Prantsusmaale sõitvad mehed esindavad koondist esmakordselt. Eesti koondise vastasteks on Prantsusmaa ja Tšehhi ning mõlema võistkonnaga peetakse kaks mängu.

Koondise kapten Margus Hoop ütles, et vastased on korralikud, sest mõlemad meeskonnad osalevad oktoobris ka Euroopa meistrivõistlustel. "Lähme andma kõva lahingut. Eesmärk on saada jalg ukse vahele ehk Euroopa istevõrkpalliperre. Eelmistest turniiridest jäi mulje, et meie tase läheb iga mänguga aina paremaks, seega võistlusformaat peaks meile hästi sobima," ütles Hoop.

"Võistkonnas on sel korral ka uusi liikmeid, kuid enamus mehi on koos mänginud juba pikalt, seega ei tohiks uute sulandumine olla liialt keeruline," lisas kapten ning naljatles, et meeskond võtab eesmärgiks vähemalt finaalis mängimise.

Nädal enne pronksiliiga turniiri lihvib võistkond vormi Norras Stavangeris, kus kohalikul turniiril osalevad lisaks Eesti koondisele ka neli Norra klubivõistkonda ning Suurbritannia istevõrkpalli rahvusnaiskond.

Eesti võistkonna koosseis: Margus Hoop, Marek Piirimägi, Tarmo Lepik, Rene Hinrikus, Ivan Smirnov, Emil Hiiesalu, Ott Jõesaar, Alar Õige. Peatreener on Meelis Stamm ning abitreeneri ja mänedžeri rolli täidab Laura Milk.