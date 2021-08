Pärnu Sadam sai õiguse võõrustada eurosarja kvalifikatsiooniturniiri

Korvpallimeeskond Pärnu Sadam andis teisipäeval teada, et on saanud õiguse võõrustada FIBA Europe Cup võistluse raames kvalifikatsiooniturniiri Pärnu linnas.

Meeskonna eestvedaja Johan Kärp teatas uudisest klubi sotsiaalmeedia vahendusel ja lisas, et kvalifikatsiooniturniir toimub 28. septembrist 1. oktoobrini. "Just äsja saime teada, et Pärnu Sadama korvpallimeeskonnale anti võimalus korraldada FIBA Europe Cup kvalifikatsiooniturniir Pärnu linnas, Pärnu spordihallis," ütles Kärp.

Peatreener lisas, et eelkõige on see on suur uudis meeskonna fännide ja toetajate jaoks, kes saavad oma lemmikmeeskonda kodulinnas mängimas näha. "Ja loomulikult seab see meile kui organisatsioonile, kui klubile, suured nõudmised ja meil on tõenäoliselt väga palju tööd ees, aga loodetavasti saame oma abilistega sellega edukalt hakkama."

"Arvan, et Pärnu linnas tuleb üks suur möll," lisas Kärp.

Pärnu esimene vastane FIBA Europe Cup kvalifikatsioonis on Austria klubi Viin. Kui Pärnu suudab esimese kohtumise võita, tuleb 28. septembrist 1. oktoobrini peetaval turniiril alistada veel kaks vastast. Kokku peetakse neli kvalifikatsiooniturniiri, kust alagrupiturniirile pääseb kokku 32 võistkonda.