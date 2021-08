Eesti kardispordi meistrivõistlused jätkuvad laupäeval Aravetel

Aravete kardirada on Eesti tippkardisõitjate vaieldamatu lemmik. Rajal on mitmeid häid möödasõidukohti, selle kurvid ning kõrguste vahed on nauditavad mitte üksnes sõitjatele, vaid pakuvad enamasti vaatemängulist vaatepilti ka pealtvaatajaile. Ehkki jõujooned on senise kolme etapiga mõnevõrra paika saadud, pole hooaeg üheski võistlusklassis veel kaugeltki otsustatud – Olerex Eesti meistrivõistluste hooaja teine pool tõotab seega tulla äärmiselt põnev.

Kiireimas võistlusklassis KZ2 tuleb Aravetel selge soosikuna rajale kõik senised kolm etappi võitnud Markus Kajak (AIX Racing Team). Ligi kahekuulist Eestis võistlemise pausi on Kajak täitnud osalemisega nii Soome kui Euroopa meistrivõistluste etappidel. Kui palju on aga Aravete etapist kasu septembri alguses Rootsis Kristianstadis sõidetavaks MM-ks?

"MM-i ettevalmistuseks ma Aravete etappi otseselt ei pea, sest rajaolud on paljuski teistsugused. See aga ei tähenda, et kodus võistlemine saaks olla niisama lihtne," ütles maailmameistrivõistlustel Tony Kart tehasetiimis võistlev Eesti parim kardisportlane. "Ootan Aravetelt pigem märgasid rajaolusid, sest vihmaga olen siiani vähe sõitnud ning need oskused vajaks veidi lihvimist."

Hetkel on Kajak ainus klasside ülene võistleja, kes juhib sarja 100% täiseduga. Kui hooaja kahel esimesel etapil oli Kajaku ülekaal konkurentide ees mäekõrgune, siis kolmandal etapil Põltsamaal pääses ta esimesena üle finišijoone juba üpris napilt. Peamisteks konkurentideks on olnud nii Karl-Markus Sei (TGT Racing) kui tiimikaaslane Siim Leedmaa (AIX Racing Team).

"Ootan Aravetelt pigem kuivasid ilmaolusid. Viimased etapid on näidanud, et võidu peale sõitmisest on mul puudu veel mõned kümnendikud. Just neid me Aravetele otsima lähemegi," ütles punktiarvestuses hetkel teist kohta hoidev Leedmaa.

KZ2-klassis jätkab võiduta mitmekordne Eesti meister Sten Dorian Piirimägi (AIX Racing Team). Seniste etappide käigus rohke ebaõnne käes vaevelnud Piirimägi jaoks võib aga just hooaja teine pool alata võiduarve avamisega, sest Aravete rada kuulub ka tema lemmikute hulka.

Tõusvas joones on kulgenud ka Antti Rammo (TARK Racing) hooaeg ning üldarvestuses neljandat kohta hoidev hetke Eesti kogenuim kardisõitja võib heade esitustega hooaja teisel poolel sekkuda koguni hooaja üldarvestuse esikolmiku võitlusse.

Konkurents tihe kõigis klassides

Otseveoliste kiiremas klassi OK punktitabelit juhib hooaja poole peal Joosep Planken (TARK Racing), talle järgnevad Robin Särg (Gear Racing) ja Carmen Kraav (AIX Racing Team). Taaskord teeb Aravetel topeltvõistluse Kajak, startides lisaks KZ2-klassile ka klassis OK, et kaitsta seal oma eelmise aasta meistritiitlit.

Vaid konkurentide ülima ebaedu korral võib pärast Aravete võistlust punktiarvestust juhtima pääseda Kajak, igal muul juhul võtab liidripositsiooni sisse ükskõik kes eelpool loetletutest.

Klassis OK-Junior on jaht tiitlile käimas peamiselt kolme vägagi võrdse pretendendi vahel. Poole hooaja järel asub juhtkohal Mia-Mariette Pankratov, talle järgnevad Damir Mingazov (mõlemad AIX Racing Team) ja Mark Dubnitski (DHR Estonia). Kui ühe etapi on võitnud nii Pankratov kui Mingazov, siis Dubnitski hooaja esimene pool on osutunud tagasihoidlikumaks.

Pankratovi jaoks ei tähenda punktitabeli liidriks olemine aga hetkel suurt midagi: "Sõita on veel kolm etappi, seega on kõik vägagi lahtine. Konkurents on Damiri ja Marki näol väga tugev ning mul ei saagi olla muud plaani, kui oma sõitu sõita ja neid kaht edestada," kommenteeris Pankratov.

Klassis Mini on meistrivõistlusi juhtimas valitsev Eesti meister Andri Tšikin (DHR Estonia). Talle järgnevad eelmisel etapil õnnetult finaali esimeses kurvis katkestanud Aleksander Uusneem ja samal võistlusel triumfeerinud Hugo Rajamets (mõlemad Vihur Team). Kõigi arvel on seni üks etapivõit ning ka poodiumikohad on jagunenud peamiselt nende vahel.

Klassis Micro on punktitabeli eesotsas jätkuvalt kaks etappi võitnud Meryl Peldes (DHR Estonia), talle järgnevad Põltsamaal oma esimese etapivõidu teeninud Mattias Ojapõld (Vihur Team) ja stabiilselt punkte kogunud Rasmus Teller (KS Academy).

Punktivahed on kõikides arvestustes jätkuvalt üliväiksed ning jaht Eesti meistritiitlite suunas stardib juba tuleval laupäeval Aravete kardirajal.