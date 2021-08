Kimmich pikendas lepingut Müncheni Bayerniga mitme aasta võrra

Kimmich liitus Bayerniga 2015. aastal peale RB Leipzigist lahkumist. Selle aja jooksul on ta suurklubi eest pidanud 264 mängu.

Sakslase eelmine leping oli kehtimas veel kaks hooaega, kuid mees otsustas ka kaugemat tulevikku kindlustada ja vanale kokkuleppele kaks aastat lisada.

Kimmichi sõnul oli peamine põhjus, miks ta otsustas lepingut pikendada, kirg jalgpalli vastu, mille olemasolu ta Bundesliga meistrite ridades iga päev tunneb. "Ma olen osa võistkonnast, kellega saame kõike saavutada. Paljud meeskonnakaaslased on lähedasteks sõpradeks kujunenud. See on ka põhjus, miks ma kunagi jalgpalli mängima hakkasin – see peab lõbu pakkuma. Ma ei ole veel oma arengu haripunktis ja olen kindel, et järgmise mõne aasta jooksul saavutame Bayerniga veel palju," rääkis mees.

Lisaks enda heaolule tunneb end Münchenis hästi ka 26-aastase jalgpalluri pere. "Mu perel on siin väga hea olla ja Münchenist on saanud meie teine kodu. Kombinatsioon, mis meil siin on, pole mujal maailmas võimalik," sõnas Saksamaa edelaosast, Baden-Württembergi liidumaalt pärit koondislane.

Kimmich ei ole ainus mees, kellega Bayern lähiajal lepingut pikendada tahab. Klubi järgmine eesmärk on uue kokkuleppeni jõuda Leon Goretzkaga, kellest saaks vabaagent järgmisel suvel. Samuti tahab Saksamaa hiid endale hoida Poola ründeässa Robert Lewandowskit, kelle leping kehtib 2023. aastani. Poolakas on Bayernis mänginud aastast 2014, enne seda esindas ta neli aastat Bayerni suurt konkurenti Dortmundi Borussiat.