Murrayga kohtuma pidanud Kyrgios loobus U.S. Openi eelturniirist

Kyrgios oli turniiri avaringis kokku loositud kogenud Andy Murrayga (ATP 114.), kuid austraallase loobumise järel kohtus britt avaringis hoopis õnneliku kaotajana turniirile pääsenud ameeriklase Noah Rubiniga (ATP 306.), kes alistus endisele maailma esireketile ülikindlalt 2:6, 0:6.

Kyrgios, kes jättis vahele ka Tokyo olümpiamängud, on siiski eesootava U.S. Openi osas optimistlik ja arvab, et puhanud põlv peab slämmiturniiri vastu. "USA lahtised on nurga taga ja mul oli tunne, et eelturniiril osalemine ja potentsiaalselt põlvele rohkem liiga tegemine pole riski väärt," ütles austraallane.

"Andy Murray, hea sõbra ja tenniseikooni vastu mängimine oleks olnud imeline, aga ma pidin oma keha kuulama. Järgmise nädala suure slämmi turniiri eel pidin olema eriti ettevaatlik," väljendas Kyrgios ka väikest nördimust.

U.S. Open mängitakse 30. augustist 12. septembrini New Yorgis.