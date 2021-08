Dener Jaanimaa siirdus Jaapani meistriliigasse

"CSKA-s vahetus suvel peatreener, Velimir Petkovic lahkus ja keskendus Venemaa koondise juhendamisele. Samal ajal tuli agendi kaudu vägagi põnev ja ahvatlev pakkumine Daido Steelilt. Kaua ma ei mõelnud, läksime CSKA-s sõpradena lahku ning alustan uut peatükki," kirjeldas Jaanimaa ülemineku sünnilugu.

Jaapan pole Eesti käsipallile võõras riik, sest eelmise sajandi parimaks mängijaks valitud Riho-Bruno Bramanis pallis Wakunaga ridades kaheksa aastat. Selle aja jooksul võitis ta ühe meistrikulla ja viiel korral karikavõistlused. 1998. aastal valiti Bramanis ka Jaapani parimaks käsipalluriks.

"Rääkisin Rihoga pikalt enne allkirja andmist. Tema soovitus oli kindlalt minna, sest see võib olla üks kord elus ette tulev kogemus. Ta isegi läks algselt vaid aastaks, aga jäi kaheksaks. Kogu asjaajamine klubi poolt oli ülimalt viisakas ja korrektne, lepingutingimusedki on väga head," kinnitas Jaanimaa.

Daido Steel HC tegutseb Nagoyas, mis on Jaapani suuruselt neljas linn peaaegu 2,5 miljoni elanikuga. Mullu paigutus Daido kohaliku liiga põhiturniiril neljandaks ning lõpetas samal astmel ka kohamängude järel. Uueks hooajaks on meeskonna eesmärgid selgelt kõrgemad.

"Lisaks minule toodi meeskonda Euroopa ja maailmameistriks tulnud Igor Anic. Tean teda, sest olin endise Prantsusmaa koondise joonemängijaga paar kuud THW Kielis koos ning kahe tasemel mängija toomine Euroopast vihjab juba iseenesest klubi ambitsioonikusele," hindas Jaanimaa.

"Hooaeg algab juba sel nädalal, aga saan klubiga liituda alles septembris. Ootan põnevusega uut väljakutset, seda nii mänguliselt kui ka kultuuriliselt. Loodan Daidot eesmärkide täitmisel aidata, sest esimestest kontaktidest peale tundus kõik nii õige," lisas kaks nädalat tagasi 32-aastaseks saanud Jaanimaa.

Aastatel 2013, 2016, 2017 ja 2019 Eesti parimaks käsipalluriks valitu alustas teekonda välisklubides juba tosin aastat tagasi, liitudes rootslaste LIF Lindesbergiga. Järgnesid aastad Saksamaa klubides EHV Aue, ThSV Eisenach, HSV Hamburg, THW Kiel, MT Melsungen ja TuS N-Lübbecke ning perioodid Zaporožje HC Motoris ja Moskva CSKA-s.

17 aastat tagasi Jaapani-perioodi lõpetanud Bramanis oli väga elevil Jaanimaa ülemineku suhtes. "See on suurepärane uudis. Daido on tugev sats, kes pidevalt esinelikus ja medalikapp on neil mahukas. Euroopa pallureid on pärast mind Jaapanis vähe olnud ning et nüüd võeti ühte tiimi kaks, on väga suur asi," kommenteeris Bramanis.

"Jaapani käsipall on kindlasti palju muutunud ja näiteks Dener saab lähima kuu jooksul valmistuda hästi, sest talle saadetakse kõik treeningute ja mängude videod. Rääkisime eile just mu omaaegse meeskonnakaaslase Dagur Sigurdssoniga pikalt sel teemal," vihjas Islandil viibiv Bramanis Jaapani rahvuskoondise peatreenerile.