Ergo Rohi alustas esimese eestlasena tööd Euroopa Käsipalliliidus

"Võib vist öelda, et mõtlesin sarnasest tööst juba noorena. Mõistsin, et tippmängijat minust ei saa, ent võiksin käsipallis kõrgemale jõuda ka teistmoodi. Mõttes oli nii võimalik töökoht mõne tippklubi juures või siis EHF-is. Tänavu nägin EHF-i töökuulutust. Kandideerisin, aga ei uskunud, et minuga ühendust võetakse," jutustas Ergo Rohi ühe unistuse täitumisest.

"EHF Marketing on Euroopa Käsipalliliidu 2005. aastal asutatud tütarfirma, mis keskendub klubide eurosarjade ehk Meistrite liiga ja Euroopa liiga korraldamisele. Töötajate arv ligineb 20-le, minu rakendusosakonnas on hetkel kolm inimest," selgitas Rohi.

"Vastutame kahe eurosarja turundamise eest. Sinna alla kuulub nii liiga kui ka sponsorite materjalide tootmine, logistika, telepildi ühtne visuaalbränd ja suhted klubidega. Selgitame osalejatele reegleid ja hooaja jooksul käime mängudel nende täitmist kontrollimas," kirjeldas 27-aastane eestlane mõningaid tööülesandeid.

Rohi jõudis käsipalli juurde suhteliselt hilja, kuid tema juhendajate nimistusse mahuvad ala tõelised legendid. "Alustasin Martin ja Valdar Noodla käe all ning edasi harjutasin Riho-Bruno Bramanise juhendamisel. Tema suunas mind Audentesesse, kus mu treeneriks sai juba Jüri Lepp. Viimane omakorda kutsus mind ka Kehrasse," rääkis Rohi.

HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi ridades tegi Rohi hooajal 2013/2014 "kuldse duubli", võites nii Eesti liiga kui ka karikavõistlused. Teine karikavõit lisandus 2015. aastal ning kätt sai ta proovida ka Balti liigas ja eurosarjas.

"Vahepeal elasin ja töötasin kaks aastat Austraalias ning võitsin sealgi kohalikud meistrivõistlused. Naastes treenisin HC Tallinnas noori ning alates 2018. aastast tegutsesin lisaks klubi juhtimise juures, viimati tegevjuhina. Tallinnaga jään kindlasti seotuks edaspidigi ning aitan võimalusel nõu ja jõuga," kinnitas Rohi.

Käsipallist veelgi enam saavutusi on Rohil aga pesapallis, kus ta on kodukoha Kiili Pantrite ridades suisa üheksakordne Eesti meister ning esindanud ka rahvuskoondist. "Pesapall haakus hästi käsipalliga, sest seda sai harrastada suvel ja käsipallihooaeg kestab septembrist maini," põhjendas Rohi.

"Uus töökoht Viinis pakub ohtralt väljakutseid, aga midagi üle mõistuse keerulist siin pole. Kuigi minust sai esimene eestlane EHF-i peakorteris, siis loodan, et ei jää viimaseks. Äkki sütitab minu eeskuju teisigi kandideerima tööle rahvusvahelistesse organisatsioonidesse," avaldas värske EHF-i turundusosakonna rakendusjuht lootust.