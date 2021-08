Varik ja Kunnas alustasid oodatud MM-sarja edukalt, Saar võitis EM-etapi

Sel nädalavahetusel toimus Tsehhis Jinini krossirajal külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste avaetapp. Hooajale tegid ilusa alguse Kert Varik ja Lari Kunnas, kes said etapi kokkuvõttes kõrge neljanda koha. Samuti oli Tsehhis kavas ka Quadide Euroopa meistrivõistluste avaetapp ja seal osales meie parim sõitja Kevin Saar, kes võitis kõik kolm võistlussõitu ja teenis kindla etapivõidu.

Kuna hooaja algus venis pikalt ja mitmed etapid jäid pandeemia tõttu sootuks ära, siis sõidetakse tavapärase kahe sõidu asemel igal etapil kolm võistlussõitu. Laupäeval olid kavas treeningud, kvalifikatsioonid ning üks võistlussõit. Varik ja Kunnas alustasid etappi oma grupi kvalifikatsiooni kolmanda ajaga. B-grupis suutis neist kiirem olla vaid mõne aasta tagusene maailmameister Marvin Vanluchene koos Robbie Baxiga (Belgia/Holland) ja Julian Veidman koos Ondrej Carmakiga (Holland/Tsehhi). A-grupis sõitsid parima aja välja Etienne Bax ja Nicolas Musset (Holland/Prantsusmaa).

Laupäeval toimunud esimeses võistlussõidus ei suutnud Varik ja Kunnas head starti teha ja see tähendas rasket sõitu. Avaringilt tulid meie mehed tagasi alles 18. kohal. Sõidu jooksul näitasid Varik ja Kunnas väga head kiirust ning nad suutsid lõpuks kaheksandale kohale tõusta. Esikoha teenisid Vanluchene ja Bax, teised olid Veldman ja Cermak ning kolmandad Bax ja Musset.

Teises sõidus, mis toimus pühapäeval, tegid Varik ja Kunnas suurepärase stardi ning nad võtsid Daniel Willemseni ja Radolfe Lebretoni (Holland/Prantsusmaa) järel sisse teise koha. Sõidu jooksul õnnestus meie meestel Willemsenist ja Lebretonist küll mööduda, kuid omakorda anti ära kolm positsiooni ja finišis olid Varik ja Kunnas neljandana. Esikoht läks Veldmanile ja Cermakile. Teise koha teenisid Vanluchene ja Bax ning kolmanda koha Bax ja Musset. Iga sõiduga üha paremasse hoogu läinud Varik ja Kunnas võtsid kolmanda sõidu stardi järel sisse kuuenda koha. Sõidu jooksul õnnestus positsiooni veelgi parandada ja tulemuseks kolmas koht. Esikoha võtsid Vanluchene ja Bax, teised olid Veldman ja Cermak.

Kolme sõidu kokkuvõttes teenisid Varik ja Kunnas 51 punkti ja see andis neile kõrge neljanda koha. Esikoha said 72 punktiga Vanluchene ja Bax, teised olid 69 punktiga Veldman ja Cermak ning kolmandad 58 punktiga Bax ja Musset.

Quadide Euroopa meistrivõistluste avaetapil oli ainsa eestlasena rajal Kevin Saar. Kui hooaja esimese pooles Eestis toimunud krossidel on Kevin olnud hädas tehnika lagunemisega, siis õnneks sel nädalavahetusel ratta taha midagi ei jäänud. Ja Saar näitaski, et kui tehnika vastu peab, on ta üks suurimaid tiitlipretendente.

Ajasõidus sai Saar teise koha norralase Christopher Tveraeni järel. Kolmes võistlussõidus ei andnud aga Kevin kellelegi võimalust. Avasõidus võttis ta 10-sekundilise võidu Tveraeni ees. Kolmandana sõidu lõpetanud sakslane Miro-Rameo Cappuccio kaotas meie mehele juba üle 50 sekundi. Teises sõidus võttis Saar võidu itaallase Paolo Galizzi ning tšehhi Jiri Kašpari ees. Kolmandas sõidus oli taas parim Saar, teise koha sai sel korral poolakas Roman Gwiazda ja kolmanda koha tsehh David Suša.

Etapi kokkuvõttes teenis Saar esikoha maksimaalse 75 punktiga. Teise koha teenis 56 punktiga Galizzi ning kolmanda koha 49 punktiga Gwiazda.

Järgmine etapp toimub 18-19. septembrini Hollandis Ossi krossirajal.