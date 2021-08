Karksi-Nuia triatloni võitsid Anette Zukker ja Henry Räppo

Võistluspäeva avas lastetriatlon, mille distantsiks oli 150 m ujumist, 4 km rattasõitu ja 1 km jooksu. Lastedistantsil sai ülekaaluka võidu Karl-Eric Ott (Ujumise Spordiklubi). Talle järgnesid Artur Abras (Ujumise Spordiklubi) ja Kristo Timuska (SK Fortuna). Tüdrukutest võidutses taas Adele Roop (Ujumise Spordiklubi). Adelele järgnesid Karola Viinapuu (Audentes) ning Evamaria Albert (21CC).

Noored A, B ja veteranidel 65+ ning harrastajatel tuli läbida supersprindidistants, mis koosnes 375 m ujumisest, 10 km rattasõidust ja 2,5 km jooksust. Supersprindidistantsil näitasid oma ülemvõimu õde-vend Savitschid, kellele täna vastaseid ei olnud. Noored B vanuseklassi kuuluva Gert Martin Savitschi (Tabasalu Triatloniklubi) järel tuli teiseks Rasmus Boisen (Ujumise Spordiklubi) ja kolmandaks Kristo Rannik (Ujumise Spordiklubi). Gert Martin lausus pärast võistlust: "Minu jaoks algas võistlus hästi, sain hea stardi ja kohe vabasse vette ujuma. Ujumast välja tulles oli lähima konkurendi ees väike edu ning lootsin Rasmus Boiseniga rattas koostööd teha. Rattaraja alguses oli päris korralik tõus, kus Rasmus jäi maha ning siis pidin üksi sõitma. Ratas läks üldjoontes hästi. Rattast tagasi tulles oli mul järgmiste sportlaste ees edu üks minut ja 50 sekundit. Seda vahet oli piisavalt, et teha kontrollitud jooks ning esimest kohta hoida. Kõige rohkem jään rahule rattaajaga, kuid jooksus on veel kõvasti arenguruumi."

Neidudest võttis võidu Gert Martini õde Grete Maria Savitcsh (Tabasalu Triatloniklubi). Grete Mariale järgnesid Maria Liis Alt (21CC) ja Meri-Lill Plagnaud (HiKoTri). Grete Maria kokkuvõte oma võistlusest: "Karksi triatlon on üks minu lemmikvõistlusi. Ootan seda võistlust alati huviga. Täna hommikul enne võistlust tundsin ennast hästi. Mulle tehti sel nädalal vaktsiin ja ma ei ole ennast terve nädala eriti hästi tundnud. Otsustasin siiski starti tulla ja endast parim anda. Kontrollisin võistluste käiku algusest lõpuni ja jäin oma sooritusega rahule."

Triatlonipäeva põhivõistlus peeti sprindidistantsil (750 m ujumist, 20 km rattasõitu ja 5 km jooksu), kus suursoosikuna asus starti Henry Räppo (Ujumise Spordiklubi). Henry soovis teha tugevat pingutust ning pakkuda vanematele ja sõpradele kaasaelamise võimalust kodusel võistlusel. Henry juhtimine algas juba stardisirgel ning jätkus lõpuni. Nii lõpetaski Henry esimesena, teisena ületas finišijoone augusti alguses täispika triatloni teinud ja Hawaii pääsme lunastanud Marti Alt (Ujumise Spordiklubi), kolmanda koha võitles omale Kristo Prangel (Tripassion Triatloniklubi). Henry hinnang võistlusele: "Täna oli mul eesmärk teha hea treeningvõistlus. Tahtsin teha võimalikult kiire jooksu, iseenesest see õnnestus, aga päris rahule ka ei jää, sest vasak säär hakkas krampi kiskuma. Teisel jooksupoolel ei saanud enam korralikult tõugata ning seetõttu ei suutnud väga algset tempot hoida."

Naistest lõpetas ujumise esimesena Liisu Mitt (Pärnu Sõudeklubi), kuid kiire vahetusala järel läks rattadistantsile liidrina juba Anette Zukker (Yess), kel õnnestus oma lemmikalal edu veelgi kasvatada. Jooksma minnes oli Anettel turvaline edumaa, mida ta suutis lõpuni hoida. Finišis järgnesid Anettele Helena Peik ja Natalia Gribovskaya (Multisport). Anette kokkuvõte oma võistlusest: "Ujumine osutus täna väga raskeks, rada oli natuke pikem. Ujumises tegin mingi vale liigutuse ja õlg oli rattale hüpates väga valus. Rattasõidus tuli oma töö ära teha. Pulss oli rattasõidus kõrge ja iga kord, kui sai natuke liiga palju pingutatud, läks süda pahaks. Jooksu esimene ring oli veidi raskem, aga teisel ringil sain ennast käima ja tõin võidu koju!".

CREO Eesti Triatloni karikasarja viimane etapp on 25. septembril toimuv Saaremaa duatlon.