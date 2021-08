Kölnist raskustega jagu saanud Bayern tegi Euroopa tippliigade rekordi

Bayern sai oma tahtmise kohe teise poolaja alguses, kui Robert Lewandowski realiseeris 50. minutil Musiala suurepärase eeltöö. 59. minutil sahistas Serge Gnabry, vahendab Soccernet.ee.

Bayerni kaheväravaline eduseis ei püsinud kaua, sest Anthony Modeste lõi kohe järgmisel Kölni rünnakul ühe värava tagasi ja Mark Uth viigistas 62. minutil. Bayerni kangelaseks kerkis Gnabry, kes taastas tiitlikaitsja eduseisu 71. minutil.

Bayern on koduses Bundesligas löönud värava 74 mängus järjest, mis on Euroopa tippliigade rekord. Lisaks on Bayerni esiründaja Lewandowski skoorinud kõikide sarjade peale 15 mängus järjest.

Tulemused:

Müncheni Bayern – Köln 3:2

Hoffenheim – Berliini Union 2:2