Chelsea alistas Arsenali, Pogba tegi ManU kaotusmängus ajalugu

Hooaega suure võiduga alustanud ManU leppis teises mänguvoorus Southamptoniga 1:1 viiki. Southampton asus juhtima 30. minutil, kui Fred sai kirja omavärava, teisel poolajal päästis ManU-le viigipunkti Mason Greenwood.

Kaotusmängus tegi aga ajalugu Paul Pogba, kes on statistikaagentuuri Opta andmeil esimene Premier League'i mängija, kes on kahe esimese mänguga andnud vähemalt viis resultatiivset söötu.

Chelsea pole sel hooajal endale veel väravat lüüa lasknud, Arsenal alistati võõrsil 2:0 – 15. minutil avas skoori Romelu Lukaku, 20 minutit hiljem oli täpne Reece James.

Tottenhamile tõi 1:0 võidu Wovesi üle Dele Alli üheksanda minuti värav.

Teisest mänguvoorust on pidamata veel Leicester City ja West Hami vastasseis. Kindel liider on Chelsea, järgnevad samuti täisedu kuue punktiga Liverpool, Brighton ja Tottenham. ManU on nelja punktiga viies.

Tulemused:

Wolves – Tottenham 0:1

Southampton – Manchester United 1:1

Arsenal – Chelsea 0:2