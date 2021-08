Sebastian Coe: testosteroonireeglid on siin selleks, et jääda

Jooksjad, kelle seksuaalne areng normaalsest erineb, ei saa võistelda distantsidel 400 meetrist ühe miili ehk 1,6 kilomeetrini, kui ei olda nõus ravimite või operatsiooni abil meessuguhormoonide taset vähendama.

Selle reegli ei tohtinud näiteks 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängude naiste 800 meetri jooksu esikolmik Tokyo olümpiamängudel osaleda ning naisjooksjad, eesotsas Caster Semenyaga, kes pöördus veebruaris Euroopa Inimõiguste Kohtusse, võitlevad õiguse eest distantsidel osaleda.

WA president Sebastian Coe ütles laupäeval, et liit on absoluutselt eeskirjade poolt. Ta ütles BBC-le, et reeglistiku muutmise otsuse taga on 10 aastat teadust. "Mul on kahju, kui leidub sportlasi, keda on juristid enesehuvi ning vastuoluliste tähelepanekute abil eksitanud. Reaalsus on, et need reeglid on siin selleks, et jääda," ütles Coe.

Ta ütles, et segaduses olevad sportlased võiksid võtta ühendust kergejõustikuliiduga. "Te saate õigeid ja otseseid teaduslikke vastuseid, mitte neid ebatõeseid kommentaare, mida me siin näinud oleme," ütles Coe.

Testosteroonireeglistiku teema tõusis taas esile Tokyo olümpiamängude ajal, kui 400 m jooksus ei tohtinud võistelda Namiibia sprinterid Beatrice Masilingi ja Christine Mboma, misjärel osalesid nad 200 m jooksus, kus Mboma hõbemedali ja Masilingi kuuenda koha pälvis.

Namiibia olümpiakomitee teatel tuvastas arstlik läbivaatus, et Mbomal ja Masilingil on looduslikult kõrge testosteroonitase ning vastav fakt oli nii sportlastele kui ka sportlaste perekonnaliikmetele varasemalt teadmata.