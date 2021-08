VIDEO | Hobune pääses USA-s võistluselt ning kappas mööda maanteed

Bold and Bossy (Julge ja Kamandav) viskas džoki Miguel Mena teel Ellis Park võistlusareenile maha ning pääses siis mõneks ajaks maanteele, mida mööda ta kappas. Hobuse omanik Michael Ann Ewing sai hobuse kinni lähedal asuva tuletõrjejaoskonna juures, tagaajamisse kaasati ka kohalik šerifijaoskond.

"Aitäh kõigile neile, kes hüppasid kohe autodesse ja läksid teda otsima, kui ta plehku pani," ütles Ewing, lisades, et hobune vigastas teepinna tõttu jalga, kuid ei saanud tõsiselt vigastada.

Treener Jack Hancock, kes läks samuti hobust otsima ja tagasi tooma, et loomal oli keeruline maantee ääres joostes näha, sest tal olid silmaklapid ees. "Ma olen siin terve elu tegutsenud ja ei ole kunagi ühtegi niiviisi jooksmas näinud," ütles Hancock.

