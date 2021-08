Cincinnati meeste üksikmängu finaalis kohtuvad Zverev ja Rublev

Zverev poolfinaali kohtumine maailma edetabelis kolmandal kohal asetseva kreeklase Stefanos Tsitsipasega kestis kaks tundi ja 43 minutit ning lõppes sakslase 6:4, 3:6, 7:6 võiduga.

Zverev alustas mängu tugevalt ning asus esimeses setis 4:2 juhtima, misjärel vormistas ta 6:4 setivõidu. Teises setis langes aga sakslasest olümpiavõitja mängukvaliteet ning Tsitsipasel õnnestus realiseerida 6:3 setivõit. Otsustavas setis pidi Zverev 2:4 kaotusseisus aja maha võtma, sest võitles kõhuviirusega, aga naases väljakule heas hoos ning viigistas seti 5:5. Seejärel läks mäng kiiresse lõppmängu, mille Zverev 7:4 võitis, et kindlustada edasipääs Cincinatti turniiri finaali.

Olümpiavõitja kiitis mängujärgses intervjuus enda kreeklasest rivaali. "See on hea rivaalsus, siin on palju tuld ja emotsiooni. Oli hea lahing, kõik meie viimased kohtumised on sellised olnud," ütles Zverev.

Finaalis kohtub olümpiavõitja venelasest maailma seitsmenda reketi Andrei Rubleviga, kes alistas poolfinaalis kaasmaalase Daniil Medvedevi 2:6, 6:3, 6:3. Rublev polnud enne pühapäevast kohtumist kunagi Medvedevi vastu setti võitnud.

Medvedev alustas mängu suurepäraselt ning asus avasetis 4:1 juhtima, misjärel vormistas ta 6:2 setivõidu. Teine sett möödus tasavägiselt, kuid Rublev suutis seisul 4:3 kaasmaalase servi murda ning võitis seti 6:3. Kolmas sett algas samuti tasavägiselt, kuid 23-aastane Rublev võitis seisult 3:3 kolm järjestikust mängu ning realiseeris sellega kohtumise Zvereviga finaalis.

"See annab mulle enesekindlust, et suutsin temaga võistelda. On veel nii palju asju, milles paremaks saada, aga see on nagu ülikooli lõpetamine ja diplomi saamine," ütles Rublev pärast maailma teise reketi alistamist.