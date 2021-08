Depay päästis võimsa löögiga Barcelona kaotusest

Bilbao asus mängu juhtima 50. minutil, kui nurgalöögist leiti üles kaitsja Inigo Martinez, kes suunas palli peaga Barcelona võrku. Barcelona vastas 25 minutit hiljem, kui pika sööduga leiti üles plahvatuslik Memphis Depay, kes surus vasaku jalaga palli väravavaht Julen Agrirrezabalast mööda, et mäng viigistada.

Kumbki meeskond pärast seda enam väravalisa ei saanud ning mäng lõppes 1:1 viigiga. LaLiga hooaja teine voor jätkub pühapäeval ning esmaspäeval.

