Nõmme Unitedi mängija käis testimisel Eesti jalgpalluritele tuttavas klubis

"Meie 16-aastane keskpoolik Tristan Vendelin viibis eelmisel nädalal oma võimeid näitamas Itaalia klubi SPAL-i U-17 võistkonna juures, kus osales kolmel treeningul! Tristan on sellel hooajal esindusvõistkonna eest esiliigas mänginud juba seitsmes mängus ning sel suvel mängis ka U-17 koondise eest Balti turniiril mõlemas kohtumises!" kirjutab Nõmme Unitedi Facebooki-leht, vahendab Soccernet.ee.

Vendelini testimisest rääkis Nõmme Unitedi peatreener Martin Klasen juba 21. juulil, kui märkis, et kolm klubi noormängijat lähevad end välismaale näitama. Nüüd on teada, et see oli Eesti jalgpallurite jaoks vägagi tuttav SPAL.

Klubi esindusmeeskonda kuulub Georgi Tunjov, noortesüsteemis pallib Andreas Vaher. Eelmise hooaja veetis seal laenul Kristofer Piht (Paide Linnameeskond) ning tänavu suvel on seal testimisel käinud Aleksandr Šapovalov (Tallinna Legion) ja Ramol Sillamaa (Tallinna Kalev).

