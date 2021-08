Times: Jalgpalli EM-finaal oli väga suureks koroonakoldeks

Suurbritannia ajaleht Times kirjutas reedel, et Londoni Wembley staadionil toimunud jalgpalli EM-finaalil tuvastati teiste suviste suurte spordisündmustega võrreldes mitu korda enam koroonajuhtumeid.

Inglismaa rahvatervise (PHE) reedel avaldatud uuringu tulemustest selgub, et 11. juulil Wembley staadionil toimunud Inglismaa ja Itaalia vahelist finaali vaadanud 67 000 inimesest olid tõenäoliselt koroonapositiivsed 2295 ning veel 3404 nakatusid mängul.

Samas sõnas PHE asedirektor Jenifer Smith, et kuna finaalis mängis ka Inglismaa koondis, ei olnud mäng tavapäraseks ürituseks ja selle näol oli tegemist unikaalse sündmusega, mis võis panna inimesi võtma suuremaid riske. "On ebatõenäoline, et tulevad üritused mõjutaksid koroonanumbreid sama tugevalt," vahendas Times Smithi sõnu.

Teised Suurbritannia suured spordiüritused tõid endaga kaasa palju vähem koroonajuhtumeid. Kolmel päeval Silverstone'i ringrajal publikule avatud olnud vormel-1 GP-d käis vaatamas 350 000 inimest, NHS tuvastas seal 585 koroonajuhtumit ning kahe nädala jooksul Wimbledoni tenniseturniiri külastanud 300 000 inimestest nakatus viirusega 881.