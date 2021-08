Zlidnise koduklubi langes penaltiseeria järel Meistrite liigast välja

Ferencvarose ja Vllaznia (Albaania) kohtumises jäid normaal- ja lisaajal väravad löömata, Zlidnis tegi kaasa kõik 120 minutit, vahendab Soccernet.ee.

Penaltiseerias suutis Ferencvaros realiseerida neljast löögist ainult ühe, albaanlannad ei vääratanud aga kordagi. See tähendab, et Zlidnise jaoks on eurohooaeg lõppenud.

Renate-Ly Mehevetsa tööandja Charleroi Sporting alustas Belgia kõrgliigas uut hooaega 4:2 võiduga Woluwe White Stari üle. Mehevets tegi kaasa esimese poolaja, mis jäi 2:2 viiki.