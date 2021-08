Korraks kodumaale naasnud Eesti jalgpallikoondislane jätkab siiski Belgias

Eelviimase, üheksanda kohaga lõppenud eelmise hooaja järel ütles Mehevets, et ei pikenda Charleroiga koostööd, aga nüüdseks on siiski uus aastane leping sõlmitud.

"Jah, hooaja lõpus olid teised plaanid, sellise keerulise ja mitte just väga eduka hooaja pealt otsid esmalt ikka uusi väljakutseid," kommenteeris Mehevets Soccernet.ee-le.

"Lõppude lõpuks leidsime, et mõlemale osapoolele oleks kasulik aasta veel jätkata. Nemad tahtsid eelmisest hooajast ikkagi mingi tuumiku jätta ning minagi ei arvanud, et olen antud klubi jaoks liiga hea, et peaksin kohe "ei" ütlema."

"Sel hooajal on klubi eesmärgid selged - stabiilsus ja järjepidevus toovad ka võidud. Eriti hästi on tahtmist ja entusiasmi näha nii treeneritetiimis, klubipoolses panustamises kui ka uute mängijate professionaalsuses," lisas eestlanna.