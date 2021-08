Madridi Reali täht pikendas klubiga lepingut

Hispaania jalgpallihiid Madridi Real teatas reedel, et on pikendanud lepingut meeskonna kauaaegse ründaja Karim Benzemaga.

Suviseks EM-finaalturniiriks Prantsusmaa koondisesse naasnud Benzema leping Realiga pidi lõppema järgmisel suvel, aga Madridi klubi teatas reedel, et uus leping hoiab teda tiimis aastani 2023.

2009. aastal Realiga liitunud Benzema on võistkonda esindanud 560 ametlikus kohtumises ja neis löönud 281 väravat, millega on klubi kõigi aegade edetabelis viiendal kohal. Benzema on Realiga võitnud neli Meistite liiga tiitlit ja kroonitud kolmel korral Hispaania meistriks.