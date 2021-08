Pajur ja Mihkels alustasid Rahvuste Karika etappi kohtadega esikümnes

Eesti maanteeratturite juunioride koondis alustas Ungaris Rahvuste Karika sarja kuuluvat mitmepäevasõitu One Belt One Road. 3,8-kilomeetrisel proloogil jõudis kümne parema hulka kaks eestlast.

Päeva kiireim mees oli norralane Per Strand Hagenes ajaga 4.22. Teise koha pälvis Luksemburgi rattur Niel Michotte (+0.01) ja kolmanda võitja kaasmaalane Stian Fredheim (+0.04). Romet Pajur sai seitsmenda ja Madis Mihkels üheksanda koha, kaotades esimesele vastavalt kaheksa ja kümne sekundiga.

Head sõitu tegi ka Frank Aron Ragilo, kes pälvis 14. koha (+0.12). Lauri Tamm sai 44. (+0.23), Aaron Aus 77. (+0.31) ja Henry Grünberg 86. koha (+0.33).

Eesti juunioride koondise peatreener Alo Jakin tõi välja, et kuna velotuur on siledal maal, siis see sobib eestlastele hästi.

Laupäeval sõidetakse velotuuril kaks etappi, hommikul 89,9-kilomeetrine grupisõit ja õhtul 41,2-kilomeetrine grupisõit. Mitmepäevasõit lõpeb pühapäeval, kui rattureid ootab ees 108 kilomeetrit.