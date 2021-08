Vinales ja Yamaha lõpetasid keset hooaega koostöö

Mootorrataste ringrajasõidu MotoGP sarjas osalev Yamaha tehasetiim teatas reedel, et on peatanud Hispaania sõitja Maverick Vinalese lepingu.

Vinales oli Yamahaga pikemat aega lahkarvamustel ja kinnitas nädala alguses, et hakkab järgmisel hooajal sõitma Aprilia eest. Nüüd teatas Yamaha, kes süüdistas hispaanlast Steiermargi GP-l tsikli meelega lõhkumises, et on koostöölepingu viivitamatult lõpetanud.

"Pärast põhjalikku kaalumist on mõlemad osapooled otsustanud, et on parem, kui partnerlus lõppeb varakult," teatas Yamaha boss Lin Jarvis. "Varajane lahkuminek tähendab, et sõitja saab jätkata enda valitud teel ja tiim asendussõitjaga keskenduda käimasoleva hooaja ülejäänud etappidele."

"Yamaha hindab kõrgelt mälestusi ja tööd, mis tõid nelja ja poole aastaga meile kaheksa etapivõitu, 24 pjedestaalikohta ning kaks MM-sarja üldarvestuse kolmandat kohta. Soovime Maverickule tulevikuks vaid head," lisas Jarvis.

Silverstone'is sõidab Vinalese asemel Yamahas Cal Crutchlow; lepingu viivitamatu lõpetamine tähendab, et hispaanlast võib ehk juba tänavu Aprilia eest sõitmas näha.