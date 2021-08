Eesti koondiselegi peavalu valmistanud mängujuht liitus Ühisliiga klubiga

Venemaa korvpalliklubi Kaasani Unics andis neljapäeval teada, et uuel hooajaks liitub nendega Itaalia koondise mängujuht Marco Spissu, kes viimastel aastatel saanud hästi tuttavaks ka Eesti korvpallisõpradele.

VTB Ühisliiga hiiuga 1+1 lepingu allkirjastanud 26-aastane ja 184 cm pikkune mängujuht oli pärast 11 aastat sünnilinna klubi Sassari Dinamo hingekirjas olemist augustis liitumas Hispaania klubiga Malaga Unicaja, kuid hispaanlased vajutasid viimasel hetkel või paljude arvates isegi pärast viimast hetke pidurit, kirjutab Korvpall24.

Nimelt olid 2-aastasel lepingul allkirjad juba all ja Spissu Malagas tervislikus kontrollis, kui Malaga klubi juhid väidetavalt asjas kahtlema hakkasid ning leidsid põhjenduseks vabanduse, et Spissu ei läbinud meditsiinilist kontrolli. Itaaliast tulnud info kohaselt oli ka Tokyo olümpiamängudel käinud mehe tervisega kõik korras ning see toodi klubi poolt lihtsalt õigustuseks, kuidas juba sõlmitud lepingust välja saada.

Spissu kommenteeris Unicsisse siirdumist Twitteris, vihjates loomulikult ka sellele Malaga juhtumile: "See päriselt peab paika, et kui üks uks sulgub, siis teine avaneb. Ma ei suuda oodata seda võimalust, mis mulle pakutud on. Edasi, Unics! Adios (nägemist hispaania keeles – toim.)."

Eesti korvpallisõbrad peaksid Spissu esitusi mäletama meile õnnelikult lõppenud EM-kvalifikatsioonist, kus mees oli mõlemas kohtumises Eestiga itaallaste põhimängujuhiks.

