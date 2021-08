30 aastat tagasi: Eesti esimesed medalid taasiseseisvunud riigina

Reedel on Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäev ning selle aja jooksul on meie sportlased pakkunud rohkelt rõõmu. Vaade ajas tagasi näitab, et Eesti ei pidanud esimesi medaleid ootama kuigi kaua.

Kolm päeva pärast Eesti taasiseseisvumist, 23. augustil, 1991. aastal, tuli Sixten Sillal Tšehhis toimunud orienteerumise maailmameistrivõistlustel startida veel Nõukogude Liidu lipu all, aga tavarajal saavutatud pronksmedaliga algas taasiseseisvunud Eesti medalite rida. Kui võistlusprotokolli järgi sai Sild pronksi veel Nõukogude sportlasena, siis pjedestaalil oli ta juba Eesti sinimustvalge dressiga.

"Enne autasustamisele minekut veel tuletati koondisejuhtide poolt meelde, et milline on see õige värv, mis seljas peab olema, aga loomulikult oli selleks ajaks Eesti Vabariik juba olemas ja eestlastel oli meie koondise dresse ka kaasas, leidus ka selline, mis mulle ka selga sobis. Siis ei olnud enam pidamist," ütles Sild ERR-ile.

Kolm ja pool kuud hiljem tuli ka Esimene sinimustvalge all võidetud medal. Indrek Sei teenis Gelsenkirchenis toimunud EM-il ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustel 100 meetri kompleksujumises pronksi ning seisis uhkelt pjedestaalil, kui Eesti lipp oli vardas. Lõpuprotokolli jäi igavene kiri, et selle medali on võitnud Eesti Vabariigi sportlane.

"See oli küll eriline, nagu ongi Eesti lipp, nagu ongi oma Eesti. Sellised emotsioonid, need tulevad isegi siis, kui oled korralik külm Eesti mees, küll need ka tulevad. Seda tundsin seal mina kindlasti, võistkond ei olnud väga suur, aga rõõmustasime kõik seal korralikult," ütles Sei ERR-ile.