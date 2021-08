Eesti loositi MM-valiksarjas kokku Soome, Gruusia ja Suurbritanniaga

Järgmine MM toimub 2023. aasta jaanuaris Rootsis ja Poolas. 32 meeskonna hulka saab tosin Euroopa tiimi, otsepääsme teenis lisaks kahele korraldajamaale tänavu jaanuaris maailmameistriks kroonitud Taani. Lisaks saab MM-finaalturniirile kuni kolm võistkonda 2022. aasta EM-ilt. Ülejäänud kohad jagatakse välja kaheetapilise valikturniiriga.

Esimese faasi loosi eel Eesti oli asetatud teise tugevusgruppi, ent ohtlikke vastaseid võis loosiratas tuua ka madalamatest nelikutest. Soome, Gruusia ja Suurbritanniaga kokkusattumist pidas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson heaks loositulemuseks.

"Võinuks minna ka hullemini, sest näiteks meist madalamale olid asetatud hiljuti väga head taset näidanud Kosovo, Fääri saared ja Kreeka. Naaberriigiga vastamisi minna on alati eriline. Suurbritannial on vähe tipptasemel kogemusi, nägin nende mängu, kui mullu Luksemburgi vastu valmistusime. Gruusiast tean vähem," tegi Sivertsson kiire analüüsi.

Gruusiaga kohtus Eesti valikmängudes kolme korral aastatel 2014–2015 ning võitis, kaotas ja viigistas korra. Sama palju ollakse kohtutud Suurbritanniaga, kirjas on kaks võitu ja kaotus. Põhjanaabritega on Eesti vastamisi olnud üle 30 korra, ent viimane valikmäng jääb üheksa aasta taha ja viimane maavõistluski aastasse 2014, mil Riia turniiril 24:24 viik tehti.

MM-valikmängudeks on planeeritud kolm nii-öelda akent novembris ja jaanuaris, kuid ühte gruppi loositud alaliidud peavad nüüd otsustama, kas mängitakse kodus-võõrsil süsteemis kuus mängu või ühes riigis kolmemängulise turniirina. 2. alagrupis sai loosi alusel võimaliku turniiri korraldamisõiguse Gruusia, aga võimalikud on teistsugusedki kokkulepped.

"Lihtne oleks öelda, et mulle meeldiks kodus-võõrsil mängida, aga koroonaolukorras tuleb arvestada paljude asjaoludega. Üldiselt arvan, et soosikutele oleks parem, kui mängitakse kuus mängu – kui lähebki mõni kohtumine aia taha, siis on rohkem võimalusi vigade paranduseks," hindas Sivertsson.

"Eesmärk saab olla ainult kahe parema hulka pääs ning valiksarja järgmisse faasi edenemine. Väljakutse on alagrupp igal juhul, aga loodame kokku saada parima võimaliku koosseisu ja edasi areneda. Viimastest valikmängudest on juba aega möödas, ootan põnevusega," lisas 56-aastane rootslane.

MM-kvalifikatsiooniturniiri Euroopa valiksarja esimese faasi alagrupid:

Alagrupp 1: Belgia, Türgi, Kreeka, Kosovo

Alagrupp 2: Soome, Eesti, Gruusia, Suurbritannia

Alagrupp 3: Rumeenia, Iisrael, Küpros, Moldova

Alagrupp 4: Läti, Itaalia, Luksemburg, Fääri saared