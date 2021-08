Reedel algav Simple Session toob kokku rula ja BMX maailma tipud

Sel reedel ja laupäeval toimuv Simple Session toob juba 21. korda Tallinna maailma ekstreemsportlaste koorekihi. Esmakordselt Põhjala tehases aset leidval areenil võistleb 64 rula- ja trikiratta sportlast 20 riigist. Eestlasi on võistlustules 12 ja kohal on ka värsked olümpiadebütandid.

Simple Sessioni kvalifikatsioonivoorud toimuvad reedel, 20. augustil, mil Eesti sõitjatest näitavad oma oskusi kaheksa rulasõitjat – Aleksandr Tubin, Andris Kaldvee, Meelis Erm, Raul Urberg, Romario Siimer, Allan Raudsepp, Mihkel Vahermaa ja Siim Sild. BMX-sõidus asuvad kohta laupäevases finaalis püüdma Anderas Taru, Chris Patrick Tilk, Martti Lainevool ja Tauno Krüüts.

Eksootilisematest osalejatest pakub vaatemängulist sõitu Julian Molina Kolumbiast, kes kaotas lapsena bussiõnnetuses jala, kuid on sellegipoolest osav ja tuntud trikirattur. Varemgi Simple Sessionil osalenud meestest astuvad BMX võistlusareenile kendama-entusiastist ameeriklane Reed Stark, trikimeister Gaspar Guendulain Argentinast, Courage Adams Hispaaniast, Felix Prangenberg Saksamaalt ja veel kümned tippsõitjad.

Rulatajatest on kohal äsja Tokyo olümpial võistelnud hispaanlane Danny Leon, kes möödunud aastal võitis Simple Sessioni. Olümpial sai mees üheksanda koha. Olümpial võistelnud ameeriklane Jake Ilardi on samuti Tallinnas, kuid võistlustest jääb vigastuse tõttu eemale. Ameerika kuulsustest on kohal Jackassist tuntud David Gravette, rulaikoon Lizard King ja ajaloo noorim X-mängude kuldmedalist Tom Schaar, kes pani 2012. aasta võistluse kinni, olles kõigest 12-aastane. Eesti publikule tuntud tegijatest on kohal veel Jegor Golubev ja Jegor Kaldikov Venemaalt.

Simple Sessioni tänavused osalejad on pärit järgmistest riikidest: Eesti, Läti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Slovakkia, Poola, Tšehhi, Kreeka, Hispaania, Türgi, Itaalia, Ukraina, Venemaa, Brasiilia, Kolumbia, USA, Austraalia ja Argentina.

Nii rula- kui BMX aladel võisteldakse sel korral street- ehk tänavasõidu distsipliinis. Põhjala tehase ruumidesse on kerkinud 720-ruutmeetrine spetsiaalselt rajatud areen, mis jääb võistluse lõppedes avatuks kõigile huvilistele.

Simple Sessionile pääses osalema kutsete alusel ning ürituse ühe korraldaja Risto Kalmre sõnul on tahtjaid alati rohkem kui kohti. Samas oldi sel aastal osalejate kutsumise osas teadlikumad, kuna võistlusplatsil lähtutakse suurüritusele kehtivatest riiklikest COVID-19 piirangutest, mille kohaselt tuleb tõendada oma vaktsineeritust, viiruse läbipõdemist või teha kohapeal kiirtest.