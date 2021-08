Maastikurattasarja eelviimane etapp meelitab osalejaid tehnilise rajaga

Rattamaratoni peakorraldaja Kuido Karneri sõnul on tänu Kose piirkonnas uue Tallinn - Tartu maanteelõigu avamisele tekkinud võimalus ühendada rajaosad nii, et kokku saab üks terviklik ning päris korralik rattamaratoni rada. "Rada on 48 km pikk, kuid tõusumeetreid on kõigest 375 m. Samas saame nentida, et tegemist on siiski üsna tehnilise rajaga, kus on veetakistused, tehnilised singlid, raiesmikud, juurikad ning tagasiteel ka kruusa teelõike. Umbes 20 km on täiesti uus rada, kus enne rattaradasid eksisteerinud ei ole," kirjeldas Karner.

Tehniline rada pakub põnevat võistlust nii osalejatele kui ka kaasaelajatele. Praegu hoiab liidripositsiooni Gert Jõeäär (Veloplus) 7494 punktiga, temal järel Martin Loo (Redbike Team I), kes on sel hooajal kogunud 7472 punkti ja kolmandal kohal on Taavi Kannimäe (Team Antsla) 7372 punktiga.

Naistest on esikohal Janelle Uibokand (Sportland Bottecchia Team) 6844 punktiga, tema kannul Merilin Metsalu (Hawaii Express) 6810 punktiga ning kolmandat kohta hoiab Maris Kaarjärv (Spordiklubi Rakke Naiskond) 6779 punktiga.

Võistkondlikus punktiarvestuses kuuluvad esikolmikusse Redbike Team I, Team Antsla ja Veloplus. Naiskondlikus punktiarvestuses vastavalt Hawaii Express, Spordiklubi Rakke Naiskond ja Spordipartner Racing Girls.

Poolmaratoni parim noormees on Riko Tammepuu (CFC) 6250 punktiga ning parim neiu Mairit Kaarjärv (Spordiklubi Rakke Naiskond) 6100 punktiga.

Eesti maastikurattasarja meeskond palub jälgida võistluskeskuses distantsi hoidmist ja hoiduda suurtesse gruppidesse kogunemist. "Mistahes viirushaigusele viitavate sümptomitega inimestel palume koju jääda. Lisaks soovitame, kui on võimalik, et üritusel osalejad teevad enne koosviibimist ise eelnevalt (kuni 48 tundi) kodus antigeeni kiirtesti. Maratoni korraldamisel järgime Terviseameti poolt ettenähtud nõudeid ning palume kõigil osalejatel tutvuda tingimustega Eesti maastikurattasarja kodulehel," lausus Karner.