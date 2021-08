Kolm eestlast on ametis jalgpalli eurosarja mängudes

Sel ja järgmisel nädalal peetakse otsustavaid jalgpalli eurosarjade kvalifikatsiooniturniiri kohtumisi. Abikohtuniku, delegaadina ja korraldusjuhi ametisse on usaldatud ka eestlasi.

Karolin Kaivoja on abikohtunik Horvaatias toimuval naiste Meistrite liiga eelringi turniiril. Homses poolfinaalis on Kaivoja abikohtunik Anderlecht (BEL) – FC Hayasa (ARM) mängus, kus kohtunik ja esimene abikohtunik on pärit Rumeeniast.

Kadri Jägel on mängu delegaadiks Taanis, kus Randers FC võõrustab neljapäeval Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri otsustavas ringis türklaste Galatasarayd.

Siim Juks on korraldusjuht Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril Ungaris, kus Ferencvaros võõrustab järgmisel teisipäeval Berni Young Boysi (Šveits).

Selgusid ka kohtunikud Tallinna FC Flora – Shamrock Roversi mängul, kui õigusemõistja tulevad Ukrainast. Mängu kohtunik on Yevhenii Aranovskyi, keda abistavad Semen Shlonchak ja Oleksandr Zhukov. Neljas kohtunik on Vitaliy Romanov. Flora – Shamrock Rovers kohtuvad neljapäeval A. Le Coq Arenal kell 19. Paari korduskohtumine peetakse järgmisel neljapäeval Iirimaal ning võitja pääseb Konverentsiliiga alagrupiturniirile.