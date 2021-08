2022. aasta Londoni maraton joostakse taas sügisel

2020. aastal võidutses meeste seas pisut üllatuslikult Shura Kitata, kes lõpetas Eliud Kipchoge valitsusaja, naiste seas kaitses võitu Brigid Kosgei.

Traditsiooniliselt aprillis toimunud jooksuvõistlus peeti 2020. aastal tavapäraste linnatänavate asemel St Jamesi pargis ringe joostes. Tänavu 3. oktoobril joostav üritus naaseb tänavatele, kui trass viib osalejad Greenwichist kuulsa The Mallini.

Londoni maratoni korraldaja Hugh Brasher sõnas, et ellu kutsutud muudatus on tänases ebakindlas maailmas vajalik. "Londoni maraton on erakordne ja ainulaadne üritus, mis toob kokku ühe asja nimel treenivad sportlased üle maailma. Usume, et 2022. aasta jooksu oktoobrisse kolimisega anname endale parimad võimalused tervet maailma Londoni tänavatel tervitada. Anname tuhandetele jooksjatele kindluse, et nende raske töö ja vaev võimaldab kogeda toetavat rahvahulka igal sammul Greenwichist Westminsterini," põhjendas Brasher.