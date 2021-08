Ran Andre Pehka naaseb USA-st ja liitub TalTechiga

TalTechi korvpallimeeskond teatas teisipäeval, et tiimiga liitub uuel hooajal USA-s õppinud ja mänginud tagamängija Ran Andre Pehka.

Eestis tegi Pehka kõrgliigadebüüdi juba hooajal 2016/17 G4S Noorteliiga meeskonnas ning pallis Audentese Spordigümnaasiumi õpilastest koostatud tiimiga meistrisarja tasemel kokku kaks aastat. Hooajal 2018/19 tegi ta G4S Noorteliiga särgis võimsa aasta Saku I liigas ning napsati järgmiseks aastaks Tallinna Kalev/TLÜ meeskonda, vahendab Korvpall24.

Eelmisel hooajal siirdus Pehka ookeani taha üliõpilasliigasse NCAA, kuid sai UC Davise kolledžimeeskonna eest väga vähe mänguaega. Kokku kõigest seitsmes matšis osalenud Pehka keskmine mänguaeg oli 3,9 minutit ja kokku viskas ta hooaja jooksul 6 silma.

Vaid Eesti mängijatele tuginev TalTech on praeguseks uue hooaja koosseisust avaldanud sellised nimed: peatreener Alar Varrak, mängijad Oliver Metsalu, Indrek Kajupank, Jaan Erik Lepp, Erik Keedus, Ken-Martti Reinart, Sten Sokk, Tanel Sokk, Gregor Ilves, Ralf Küttis, Mikk Jurkatamm, Karl Andres Matute Perner, Toomas Raadik ja nüüd ka Ran Andre Pehka.

Pehka ütles, et valis TalTechi, sest see oli kõige parem koht, kus ennast proovile panna ja tõestada. "Uuel hooajal tahan nautida korvpalli, sest koss on lahe. Loodame mängida väärt korvpalli, mida loodetavasti saab ka publik saali vaatama tulla!" ütles 20-aastane mängumees meeskonna sotsiaalmeedia vahendusel.