Chelsea ründaja siirdub ligi 40 miljoni euro eest Romasse

Pärast seda, kui Chelsea soetas ligi 115 miljoni naela eest Itaalia suurklubilt Milano Interilt ründetähe Romalu Lukaku, on Inglismaa kõrgliiga klubi otsinud ostjaid noortele ründajatele Michy Batshuayi ja Tammy Abrahamile. Roma on nüüdseks välja käinud natuke vähem kui 40 miljonit eurot, et Abraham endale saada.

"Sa tunnetad, kui klubi sind tõesti tahab, Roma on algusest peale oma huvi selgelt väljendanud," ütles Abraham. "Roma on klubi, mis väärib tiitlite ja karikate eest võitlemist. Mul on olnud suurte turniiride võitmisega kogemust ja tahan nendes taas osaleda, seega tahan aidata sel klubi saavutada seda, milleks Roma suuteline peaks olema."

Abraham mängib uuel hooajal Roma eest numbriga üheksa ja ütles, et tunneb suurt au, et saab ajaloolises klubis selle numbri all mängida. Varem on seda teinud Edin Džeko, keda Abraham sisuliselt asendab, Rudi Voller ja Roberto Pruzzo.

Romaga on pärast hooaja lõppu liitunud ka aprillis Tottenham Hotspurist vallandatud Jose Mourinho. 58-aastane Portugali jalgpallitreener sõlmis AS Romaga kolmeaastase lepingu, mis lõppeb 2024. aasta suvel. Mourinho vahetab suvel välja senise esindusmeeskonna peatreeneri Paulo Fonseca, kes juhendab Romat alates 2019. aastast.