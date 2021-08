Sebastien Loeb võib M-Spordiga autoralli MM-sarja naaseda

Loeb ütles aasta algul, et ei ole täielikult WRC-karuselli ust sulgenud ning ta mõtleks pakkumise peale, kui M-Spordi tegevdirektor talle helistaks. "Kui keegi mulle helistab - kui Malcolmil [M-Spordi tegevdirektor Malcolm Wilson] on mind vaja ja ta palub mul rallil kaasa lüüa, siis miks mitte?" ütles prantslane.

Ralliportaal DirtFish kirjutas teisipäeval, et Loeb ja Wilson on arutanud varianti, kus üheksakordne maailmameister osaleks järgmisel hooajal mõnel etapil WRC-s Ford Puma Rally1 roolis. "Me räägime ja see on kõik, mis te minult saate," ütles Wilson portaalile.

Loeb oli 2005. aastal M-Spordiga liitumisele lähedal, toona väisas ta võistkonna peakontorit ja testis ka Ford Focus RS WRC04 rallimasinat. Ta jäi lõpuks Citroëni juurde ning liitus karjääri lõpus veel Hyundaiga, kellega tema leping eelmise hooaja lõpul otsa sai.

Pärast WRC karjääri on Loeb tegutsenud erinevates autospordiklassides ning on keskendunud Dakari rallile. Tänavune võistlus läks aga 47-aastasel aia taha ja lõppes katkestamisega, misjärel loobus sõitja 23 aastat tema kõrval istunud kaardilugeja Daniel Elena teenetest.