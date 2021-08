Rapla uus peatreener: nägin head väljakutset treenerina areneda

Avis Utilitas Rapla uus peatreener Lluis Riera ütles esmaspäeval toimunud treeningu, et nägi Raplas väljakutset areneda treenerina, samas aidates areneda ka klubil. Ta lisas, et meeskond peab tegema tarkasid valikuid, et komplekteerida täielik meeskond.

"Suur rõõm on olla osa Rapla meeskonnast, see on kindlasti huvitav kogemus ja ma loodan, et saame paremaks meeskonnana, klubina," ütles Riera klubi sotsiaalmeedia vahendusel.

"Teadsin väga vähe Eesti liigast, olnud töötanud ühe hooaja treenerina Venemaal, aga Eestist ei teadnud paljutki. Mind toob siia see, et nägin head väljakutset areneda treenerina, samas ka head võimalust aidata areneda Rapla klubil. Samas tean siinseid inimesi ja usun, et nad on inimesed, kellega on hea koos töötada," selgitas Euroliiga kogemusega hispaanlane Raplaga liitumise tagamaid.

42-aastane Riera on viimase üheksa hooaja jooksul töötanud abitreenerina Hispaania kõrgliiga klubis Club Joventut Badalona, samuti Hispaania kõrgliigas mängivas Sander Raieste koduklubis Saski Baskonia ning Euroliigas mängivas Venemaa tippklubis Peterburi Zeniit.

Raplas ei ole meeskond veel lõplikult paigas ning Riera ütles, et klubi peab tegema targad valikud, et panna kokku täielik meeskond. "Ma ei taha kedagi kiirustama sundida, peame tegema targad valikud. Alustame noorte meestega, kes jätkavad meiega. Vajame leegionäre, et komplekteerida täielik meeskond. Tahame teha need otsused hästi ja kiirustamata, tuues just õigeid mängijaid," ütles peatreener.

Ta lisas, et tahab Raplas näha korvpalli, mida nii mängijad kui ka fännid nautida saaks, sest lõppude lõpuks on korvpall mäng, mida tuleb nautida.

11. augustil teatas meeskond, et on järgmiseks hooajaks sõlminud lepingu lätlasest keskmängija Arnolds Helmanisega, kes on viimased hooajad mänginud valitseva Läti meistri Riia VEF-i ridades, saades seeläbi kogemust ka Meistrite liiga tasemel. Seni on Rapla meeskonna koosseisu kinnitatud Sven Kaldre, Tom Kaldre, Martin Paasoja, Saimon Sutt ja Markus Ruubel.