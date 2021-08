Legendaarne USA naisjalgpallur teatas karjääri lõpetamisest

"Iga päev, kui olen sinna väljakule astunud, olen mänginud nagu see oleks mu viimane mäng," teatas Lloyd pressiteate vahendusel. "Ma ei ole tahtnud midagi iseenesestmõistetavana võtta, eriti teades, kui raske on tippu jõuda, aga veel raskem on seal nii kaua püsida."

39-aastane poolkaitsja lõpetab enda karjääri sügisel nelja sõpruskohtumisega, samuti mängib ta lõpuni NWSL hooaja enda koduklubis NJ/NY Gotham FC.

Ülieduka USA naiste jalgpallikoondise peatreener Vlatko Andonovski ütles, et Lloyd on legendaarne. "Tema karjäär oli unikaalne ja tema edu väljakul on midagi, mille poole kõik praegused ja tulevased koondislannad võiksid pürgida. See, kuidas ta igapäevaselt treenimisele ja enda karjäärile professionaalselt lähenes on tõeliselt muljetavaldav ja mul on olnud au tema treener olla," ütles Andonovski.

Lloyd on USA koondist esindanud 312 mängus ning on löönud 128 väravat. Ta on kahekordne olümpiavõitja, lüües võiduväravad nii 2008. aasta OM-i finaalis kui ka 2012. aasta OM-i finaalis. Samuti on ameeriklanna kahekordne maailmameister, 2015. aasta MM-il sai poolkaitsja kuulsaks finaalis Jaapani vastu löödud kübaratrikiga, mille ta vormistas 16 minutiga. Kahel korral valiti ta ka maailma parimaks naisjalgpalluriks (2015, 2016).