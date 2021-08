Madridi Real pikendas lepingut belglasest puurilukuga

Madridi Reali jalgpallimeeskond teatas esmaspäeval, et on sõlminud lepingupikenduse meeskonna väravavahi Thibaut Courtois'ga.

Courtois jääb Madridi väravat kaitsma vähemalt aastani 2026, kui klubi temast enne edasi liikuda ei soovi. 29-aastane belglane sai Madridi Reali mängijaks 2018. aasta augustis, kui klubi tema eest 35 miljonit eurot välja käis, et ta Chelseast üle tuua.

"Mu pere ja sõbrad küsisid mult hiljuti, kus ma järgnevatel aastatel mängima hakkan. Mu vastus on täna sama, mis see oli, kui olin väike poiss: Madridi Real. Annan endast järgmised viis aastat parima, et [klubile] veel tiitleid tuua," teatas väravavaht enda kodulehel.

Courtois on pärast pühapäevast 4:1 võitu üle Alavesi Madridi Reali esindanud sajal korral. Belgia koondist on mängumees esindanud 89-l korral, 2018. aasta jalgpalli MM-il valiti belglane turniiri parimaks väravavahiks.

Aastatel 2011-2014 mängis Courtois Madridi ülelinnarivaali Atletico Madridi eest, kui tema endine klubi Chelsea ta laenutehinguga Hispaaniasse saatis.