Andy Murray võttis Cincinnati turniiri avaringis võidu

Cincinnati turniiri kahel korral võitnud britt võitis tunni ja 52 minutit väldanud matšis esimesed kaks setti. Mäng algas Murray geimivõiduga, misjärel mängijad vahetasid geimivõitusid kuni seisuni 2:2, misjärel 34-aastane britt suutis kolm geimi järjest võita ning lõpuks avasetis 6:4 võidu vormistada.

Tasavägises teises setis võitles Gasquet hästi ning ei lasknud Murrayl end kehtestada, kuid ei saanud ka ise edu sisse. Tasavägine heitlus liikus kuni seisuni 4:4 nii, et kumbki mees ei kaodanud enda servigeime. 4:4 peal suutis Murray aga kaks järjestikust geimi võita, murdes 10. geimis prantslase servi, et realiseerida 6:4 seti- ja matšivõit.

Murray kohtub teises ringis võitjaga paarist Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina, kes mängivad teisipäeva õhtul.

Samas linnas toimuval naisteturniiril alustas maailma 21. reket Angelique Kerber turniiri tugeva 6:2, 6:2 võiduga kreeklanna Maria Sakkari (WTA 18.) üle. Esimeses setis jäi naistel serv murdmata kõigest kaheksast kahes geimis ning Kerber suutis seisul 2:3 enda paremuse maksma panna ning ei vaadanud sealt tagasi, võites järgmisest 11 geimist üheksa. Sakslanna kohtub turniiri teises ringis ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 5.)

Maailma 31. reket hispaanlanna Paula Badosa päästis enda avaringi kohtumise otsustavas setis viis matšpalli, et alistada lõpuks Petra Martic (WTA 34.) 4:6, 6:4, 7:6. Mõlemad mängijad võitlesid südikalt ning Badosa viie päästetud matšpalli kõrval tegi Martic sama neljal korral. Badosa kohtub teises ringis maailma edetabelis kolmandal kohal asetseva Arina Sabalenkaga.