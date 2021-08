Vennad Roihud loodavad Pariisi olümpial olla kõrges konkurentsis

Vennad Juuso ja Henri Roihu tegid kahemehepaadis 49er esimese võistlussõidu 2016. aastal. Esimese olümpiatsükliga jäi neil Tokyosse pääsust puudu napid kolm kohta. Selle nädalaga alustati teekonda juba viie aasta eest peasihiks seatud Pariisi olümpia suunas.

"Juusoga jätkame 49eriga ja võtame ette teise olümpiatsükli. See, et me esimese olümpiatsükliga oleksime olümpiale jõudnud, olekski olnud pigem vedamine," sõnas ERR-ile Henri Roihu. "Meil on alati olnud Pariis põhieesmärk, kus me ei soovi mitte ainult osaleda, vaid seal ka võistelda tugevas konkurentsis heade kohtade nimel."

"Sügisel on meil tulemas EM ja MM ja enne ka treeninglaagrid. EM on Kreekas ja MM Omaanis, reisimist tuleb palju ning saab jälle asjad konteinerisse panna ja saata kaugemale maale. Ootan seda väga: tuleb tegus sügis ja tegus talv," lisas Roihu.

Uute kogemuste omandamiseks võistlesid vennad Roihud eelmisel nädalal erinevatel jahtidel Tallinnas toimunud ORC avamerepurjetamise MM-il. Henri, kes tavapäraselt tegutseb 49eril venna kõrval soodimehena. oli nüüd suurel jahil kaptenirollis ja tüüris jahi Jazz MM-il 15. kohale.

"49eris on ülioluline kiirus, seal on üsna vähe manöövreid. Tuleb lihtsalt hoida käiku ja saada stardist vabalt minema. ORC avamerepurjetamises on taktika oluliselt suurema tähtsusega, tehakse rohkem manöövreid. Me võistleme mitte üksteise, vaid aja vastu, mis on täiesti teistmoodi," selgitas Roihu.

"Kindlasti ma õpin roolimehena avamerepurjeka peal sõites teisi asju kui soodimehena 49eriga. Ma kindlasti olen enda roolimehele 49eri peal oluliselt võrdväärsem partner ja suudan talle pakkuda infot, mida ma muidu ei oskaks talle öelda. Uues ametis õpin ikkagi teistsuguseid asju ja selle läbi suudan teda toetada."

Kuidas vennad Roihud uut olümpiatsüklit alustavad, saab näha septembri kolmandal nädalal, kui 49eriga starditakse EM-il Thessalonikis.