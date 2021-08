Eesti judokad alustavad võistlemist Euroopa meistrivõistlustel

Kõrgetasemelisel tiitlivõistlusel esindavad Eestit kadettide vanuseklassi judosportlased vanuses 15-17 aastat. Kokku võtab kadettide EM-ist osa 391 sportlast 37 riigist.

"Eestis on kasvamas uus põlvkond judokaid, kellel on suur potentsiaal viia Eesti judo taas maailma tippu, saavutades kõrgeid sportlikke tulemusi. Tänavuse võistluse tase on kõrge ning meie eesmärgiks on panna meie noored judokad proovile Euroopa tugevaimate vastaste vastu," sõnas Eesti Judoliidu president Kaido Kaljulaid.

Kadettide EM-il on Eesti koondise vastutav treener Rain Arukaevu. Sportlasi on võistlustel toetamas treenerid Dmitri Budõlin, Dmitri Lepp, Priit Berg ja Sergei Sergejev.

Kadettide võistlusel kasutatakse topeltlohutuse süsteemi, mis tähendab, et eelringis kaotanud sportlane, kelle vastane jõuab hiljem poolfinaali, pääseb lohutusringidesse, kust on võimalik jõuda pronksmedalikohtumisse.

Võistlusel loositakse igas kaalukategoorias kaheksa maailmareitingu parimat eraldi alagruppidesse, et esinumbrid ei kohtuks kohe esimeses ringis. See tähendab, et tugevaimad judokad kohtuvad esimestes ringides reitingus tagapool olevate sportlastega. Samas reitingus tagapool olijatel on oht saada endale kohe esimeses ringis väga tugev vastane.

Võistluse esimesel päeval peavad Eesti sportlased kolm esimese ringi kohtumist. Anna Kotova (-48kg), Mihhail Šuri (-55kg) ja Jegor Novikovi (-60kg) vastased selguvad loosiga esmaspäeval kell 18.00.

Eestit on kadettide EM-il esindamas Anna Kotova (-48kg), Valeria Ušanova (-63kg) ja Maria Simona Papp (-63kg). Poistest osalevad tiitlivõistlusel Mihhail Šur (-55kg), Jegor Novikov (-60kg), Ats Andreas Prangli (-66kg), Saad Dikajev (-66kg), Rasmus Talts (-73kg), Randy Nagel (-73kg), Karl-Johannes Pilt (-81kg), Jakob Vares (-90kg), Kabriel Kirna (+90kg) ja Samuel Mikk (+90kg).

Matšide ülekanded ja tulemused on leitavad siit.