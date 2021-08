Nette Peit pallib tuleval hooajal Prantsusmaa esiliigas

Äsja Prantsusmaale kohale jõudnud 29-aastane Peit rääkis Võrkpall24-le, et otsus Quimperiga liituda ja koduliiga seljataha jätta sündis tänu rahvusnaiskonna peatreeneri Lorenzo Micelli soovitustele – koondise huvides on, et võimalikult palju mängijaid saaksid välismaal mänguaega, vahendab Võrkpall24.ee.

Mullu Eesti naiste meistriliiga sümboolsesse koosseisu valitud nurgaründaja on saanud Prantsusmaa läänerannikul juba eluoludega tutvuda, kuid ühtki trenni veel koos tehtud ei ole. Seni on eestlanna valikuga rahul. "Linn on väga ilus, ja mängijad, kellega tutvunud olen, tunduvad toredad. Ausalt öeldes vist üks soojemaid vastuvõtte minu karjääri jooksul!" kiitis Peit, kes on pallinud seni nii Rootsis, Šveitsis, Soomes kui korra ka sellessamas Prantsuse esiliigas.

Quimperi naiskond on sel hooajal palganud rohkelt välisleegionäre – lisaks Peitile on naiskonda tugevdamas USA, Kanada ja Senegali võrkpallurid. Naiskonna esimene ühine treening leiab aset teisipäeva õhtul, siis tutvutakse esmakordselt ka peatreeneriga. "Teadsin klubi kohta nii palju, et viimastel aastatel on pendeldatud esiliiga ja kõrgliiga vahel, aga viimastel aastatel on esiliigas mängitud," tutvustas Peit oma uue koduklubi ajalugu.

