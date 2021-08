Eestlased lõpetasid Euroopa meistrivõistluste hooaja

Väga kuumades oludes sõidetud EM-etapp pani proovile nii võistlejad kui mehaanikud. Kohati peaaegu 40-kraadine õhutemperatuur sundis otsima seadeid, milliseid Eesti oludes ei pruugita, kardi seadistustega olid kohati kimpus ka kohalikud sõitjad ning omad eksimused tulid sisse neilgi.

Reedene kvalifikatsioon andis laupäeval peetud eelsõitudesse eestlastest parima positsiooni Markus Kajakule. Kuna pühapäevasesse finaali pääseb 36 võistlejat, siis üheksas stardikoht omas grupis võinuks tänavu üliheas vormis oleva Kajaku kuue grupi arvestuses nende sekka viia. Paraku oli Kajak sunnitud viiest eelsõidust kaks katkestama, mis jättis finaalipääsuks vähe lootusi.

"Tänavune hooaeg on KZ2-klassis mulle esimene ning kohanemine kiireima klassiga on tegelikult toimunud üle ootuste hästi. Vaatamata lõpptulemusele tegime EM-il oma ära ning hangitud sai palju kogemusi, kuidas sõitu kiiremaks ning karti paremaks saada," ütles Kajak pärast võistlust. "Nüüd on eesmärgiks keskenduda septembri alguses Rootsis Kristianstadis sõidetavale maailmameistrivõistlustele. Rootsis on rajaolud peaaegu et vastupidised Adrias nähtule ning pigem sarnased Eestile. Augusti lõpus panustame aga Eesti meistritiitli suunas püüdlemisele Aravete kardirajal sõidetaval Eesti meistrivõistluste IV etapil."

Kaspar Kallasmaa oli Adrias üks paljudest, kelle võistlusnädalavahetus kannatas suuresti kardi seadete otsimise käes. Laupäevaseid eelsõite jäi varjutama ka intsident, kus konkurendi eksimus saatis ta rajalt, mille tõttu sai tõsiselt kannata kardi raam.

"Eelkõige sai meile saatuslikuks kuumus. Jäime nendes keerulistes oludes hätta, tagantjärgi tõdedes liikusime pärast kvalifikatsiooni seadistusega täiesti vales suunas. Võiks öelda, et eelmisel EM-etapil Wackersdorfis Saksamaal olime paremini konkurentsis. Samuti jättis eelsõidu katkestamine laupäeval mulle juba matemaatiliselt vähe lootusi finaali jõudmiseks," ütles Kallasmaa pärast võistluspäeva. "Nüüd aga loodame mõlemalt EM-i etapilt saadud kogemusi ära kasutada septembri alguse MM-i etapil Kristianstadis, et sõita seal välja hooaja parim tulemus."

FIA Karting Academy Trophy raames Eestit esindanud Mark Dubnitski võistlusnädalavahetus läks igati korda: maailma võidusõidu tulevikustaaride keskel võitles ta lõpparvetuses välja tubli 20. koha.

"Kiirus oli meil tegelikult terve nädalavahetuse vältel olemas ning ka enesetunne, et suudame võidelda maailma riikide parimate vastu. Tohutu kuumus oli muidugi harjumatu, kuid eks selle käes kannatasid kõik," ütles Dubnitski pärast pühapäevast finaali. "Ühes eelsõitudes kaotasin minu ees toimunud avarii tõttu mitmeid kohti, mille tõttu kannatas ka stardikoht finaalis, kuid kokkuvõttes jään võistlusega väga rahule just saadud kogemust silmas pidades."

CIK-FIA maailmameistrivõistlused sõidetakse 2-5. septembrini Kristianstadi kardirajal Rootsis. Vahetult enne seda võisteldakse 27-28. augustini Aravete kardirajal Eesti meistrivõistluste punktidele.