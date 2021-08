Almeda krooniti Poola velotuuri võitjaks, Kangert kokkuvõttes teises kümnes

Seitsmendal etapil kulgeti Zabrzest Krakovisse, kus võidutsenud van den Berg edestas lõpumeetritel Alexis Reynardi (Israel Start-Up Nation). Kolmandana ületas finišijoone Matteo Jorgenson (Movistar Team), neljas oli Gianni Moscon (Ineos Grenadiers). Esimese nelja ratturi järel ületas lõpujoone suurem grupp.

Kangert lõpetas viimase etapi 140 finišeerunud ratturi konkurentsis 49. positsioonil. Üldsarjas kogunes võitjale kaotust täpselt kaks minutit.

"Ma ei teadnud, et peloton on nii lähedal. Sõitsime terve raja nii, kuidas torust tuli, püüdsime sellest etapist maksimum võtta, kuid ma ei oodanud, et võidan. Kohalik ring oli tegelikult üsna lihtne ja kurve polnud liiga palju, seega arvasin, et peloton saab meid kätte," rääkis van den Berg sõidust.

Van den Berg pühendas etapivõidu Bjorg Lambrechtile, kes suri 2019. aasta Poola velotuuri 3. etapil toimunud kukkumise tagajärjel.

Hollandlane kiitis intervjuus ka rada. "See on tõesti ilus. Viimased kaks aastat pole Poolas eriti hästi läinud – üle-eelmisel aastal hukkus Lambrecht, möödunud aastal elas raske kukkumise üle mu sõber Fabio Jakobsen. Kui aus olla, siis oleks ma peaaegu siia tulemata jätnud, sest ma arvasin, et mulle ei meeldi see rada. Tegelikult on nii, et kui sa keskendud halvale, siis ei tulegi midagi hästi välja, ma tõestasin seda siin. Tulin Poola ja andsin endast kõik, tulemus on teie ees," võttis üldsarjas 124. koha saanud sõitja muljed kokku.

Üldarvestuses mahtusid Almeda kõrval pjedestaalile ka sloveen Matej Mohoric (Bahrain Victorious), kellel kogunes võitjale kaotust 20 sekundit, ja kodumaal sõitnud poolakas Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), kes jäi hõbedale alla seitsme sekundiga.