Raag hobusel Van Damme krooniti ratsutamise takistussõidu Eesti meistriks

Gunnar Klettenberg (RK Ruila Tall) hobusel B Captain Norman tagas endale hõbemedali ja Susan Kaleta (Viljandimaa RSK) hobusel Hudson Hornet sai kaela pronksi.

Urmas Raag ja Van Damme hüppasid kõik kaks osavõistlust puhtalt. Gunnar Klettenberg hobusel B Captain Norman olid ühe veaga esimeses osavõistluses neljandal kohal ja tõusid pühapäevase puhta sõiduga üldarvestuses teiseks. Meeldiva üllatuse valmistasid Susan Kaleta ja Hudson Hornet, kes suutsid säilitada laupäevase kolmanda koha pühapäevase puhta sõiduga. Laupäeval teise koha saavutanud Kullo Kender ja Striga ebaõnnestusid teisel päeval ja pidid kahjuks katkestama.



Noorte Eesti meister 2021 on Berit Lehtsaar (Tartu Ratsakool) hobusel Solei Solei. Juuniorite klassi medalistid võtsid mõõtu 130 cm kõrguses parkuuris. Selles sõidus sai medali kaela Lene Varula (Viljandimaa RSK) hobusel It's Me. Lasteklassis teenis kuldmedali Liis Tishler (RK Ruila Tall) hobusel Ilady. Poniklassi kompleksarvestuses tuli Eesti meistriks Grete Laasnurm (RSK KRT) ponil Thunderbird.