Pühapäevase GP viimastel ringidel hakkas sadama tugevat vihma ning esiviisik läks boksi, et alla panna märjale rajale mõeldud rehvid. 26-aastane Binder jäi aga teele, pidas raskete tingimuste kiuste vastu ja ületas finišijoone karjääri teise võiduga MotoGP sarjas.

"Mõnikord soosib elu julgeid ja täna see töötas," sõnas õnnelik Binder pärast finišit. "See oli tõeliselt jube, viimased kaks ringi olid väga rasked. Esimesel [vihmasel] ringil sain veel tugevalt suruda, aga niipea kui rehvid maha jahtusid, oleksin kui jääl sõitnud. Arvan, et keegi seal üleval hoidis mind, sest paar korda mõtlesin tõesti, et nüüd on kõik."

Koduradadel võidutsenud Austria tootjale KTM-ile oli see hooaja teiseks triumfiks, Binderile järgnesid 9,9 sekundit kaotanud itaallane Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ja 11,5 sekundit maha jäänud Jorge Martin (Pramac; Ducati).

Julge otsuse vastu võtnud Binder sai kiita ka rivaalidelt. "Brad tegi täna midagi imelist, sest sellistes tingimustes sõites on siledate rehvidega rajale jäämine nii-nii keeruline," tunnistas Bagnaia.

MM-sarja üldliidriks on 181 punkti kogunud prantslane Fabio Quartararo (Yamaha), tema kaasmaalasel, teisel kohal oleval Johann Zarcol (Pramac; Ducati) on 132 punkti.