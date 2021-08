Suri Saksa jalgpallilegend Gerd Müller

Karjääri kodulinnas Nördlingenis alustanud Müller liitus 21-aastaselt Müncheni Bayerniga, kus mängis järgmised 15 aastat ning krooniti klubi ridades neljakordseks Saksamaa meistriks. Bayerniga võitis ta ka kolm Euroopa karikat, nimetati 1970. aastal Ballon d'Or'i laureaadiks ning 1967. ja 1969. aastal Saksamaa parimaks jalgpalluriks.

Lääne-Saksamaa jalgpallikoondise eest lõi Müller 62 mänguga 68 väravat, aidates meeskonna 1972. aastal Euroopa meistriks ja 1974. aastal MM-tiitlini. Neli aastat varem oli ta MM-finaalturniiri suurimaks väravakütiks. Bayerni eest käis ta väljakul 605 ametlikus mängus, kus lõi 563 väravat.

"Täna on Bayerni ja klubi fännide jaoks kurb, must päev. Gerd Müller oli kõigi aegade parim ründaja ja hea inimene," sõnas klubi president Herbert Hainer pressiteate vahendusel. "Ilma Gerd Müllerita ei oleks Bayern klubi, mida me armastame. Tema nimi ja mälestus temast jääb elama igavesti."

FC Bayern are mourning the passing of Gerd Müller.



The FC Bayern world is standing still today. The club and all its fans are mourning the death of Gerd Müller, who passed away on Sunday morning at the age of 75.