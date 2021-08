Muhammad Ali lapselaps oli oma esimeses profimatšis võidukas

21-aastane Ali Walsh võitis matši kiirelt, lüües Jordan Weeksi juba 70 sekundi järel nokdauni ning kohtunikud otsustasid jube enne esimese raundi lõppu kohtumise lõpetada.

"See on olnud väga emotsionaalne teekond. See vastas täpselt sellele, mida ma olin ette kujutanud. Loomulikult olen selle teekonna jooksul palju mõelnud oma vanaisa peale ja ma väga igatsen teda," rääkis Ali Walsh.

Muhammad Ali võitis poksi raskekaalu maailmameistritiitli kolmel korral ja tema legendaarsuse tõttu valiti ta BBC poolt 1999. aastal sajandi sportlaseks. Legendaarne poksija lahkus meie seast 2016. aastal pärast pikka võitlust Parkinsoni sündroomiga.