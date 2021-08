Elva triatloni võitsid Johannes Sikk ja Anette Zukker

Laupäeval toimus CREO Eesti Triatloni karikasarja kaheksas etapp, Elva triatlon. Elva kostitas sel korral osalejaid ja pealtvaatajaid väikeste vihmahoogudega, mis viimase stardi lõpuks asendus päikesega. Elva triatlon toimus tänavu juba 36. korda.

Esimesena startisid keskpäeval lapsed, kel tuli läbida 150m ujumist, 5km rattasõitu ja 1,25km jooksu. Laste üldarvestuses kuulusid tüdrukute esikolmikusse Adele Roop (Ujumise Spordiklubi), Aleksandra Kurs (Orca) ja Evamaria Albert (21CC). Poistest olid distantsi kiireimad Karl-Eric Ott (Ujumise Spordiklubi), Kalmer Kiiver (Yess) ja Gustav Karl Metspalu (Yess) .

Järgmisena startisid noored A ja B ning harrastajad, kel oli distantsiks supersprint (375m ujumist, 10km rattasõitu ja 2,5km jooksu). Supersprindidistantsi võit läks neidudest Liis Kaptenile (21CC/Tr1Hards), talle järgnesid Meri-Lill Plagnaud (HiKoTri) ja Hanna-Liisa Värik (Tabasalu Triatloniklubi).

Liis Kapteni tagasivaade oma võistlusele: "Üldkokkuvõttes jäin võistlusega täitsa rahule, ujumine läks plaanipäraselt ning sain rattale esimesena. Rattasõidus suutsin vahet kasvatada, kuigi üksinda vastutuules oli kohati veidi raskem. Teises vahetusalas läks natuke pusimiseks - ei saanud ratast esimese korraga õigesse kohta. Jooksus peale hingamise paika saamist läksin juba edasi tugevalt, kuid mõnuga."

Noormeestest võitis supersprindidistantsi Rasmus Boisen (Ujumise Spordiklubi), kellele järgnesid Gert Martin Savitsch (Tabasalu Triatloniklubi) ja Oskar Hein (Tabasalu Triatloniklubi). Rasmus enda etteastest: "Sportlaste starti kutsumise ajal oli mõttes kaks asja - et ma saaksin stardist kiiresti minema ja et mu tulemus peaks olema meeltrahuldav. Ujumise alguses sain suhteliselt hästi minema. Ujumine oli mõnus ja tunne oli kogu distantsi hea. Rattas tegin koostööd koos Gert Martin Savitschiga. Teisele rattaringile minnes tõmbasin kurvis drifti, kuna kurv oli märg. Tagumisel pundil ei õnnestunud meid kinni püüda ning vahetusalasse läksime koos Gerdiga kahekesi. Jooksma minnes oli hea tunne ning see tunne kestis kuni jooksu lõpuni. Kindlasti oli suureks motivatsiooniks Alex Artur Märtmaa, kellega oleme juba pikalt koostööd teinud."

Elva triatloni põhivõistlus peeti sprindidistantsil (750m ujumist, 20km rattasõitu ja 4,8km jooksu), kus kogu võistlust dikteeris Johannes Sikk (21CC/Tr1Hards). Johannesele üritasid vastu hakata Armin Angerjärv (Yess/Tr1Hards) ja Risto Holtsmeier (Ujumise Spordiklubi/Tr1Hards), kuid tulutult. Sikk võttis kindla võidu Angerjärvi ja Holtsmeieri ees. Johannes lausus pärast võistlust: "Tahtsin väga kodulinna radadele võistlusele tulla. Kuna Henryt ja Kevinit ei olnud, siis põhikonkurentideks olid Armin ja Risto. Salaplaan oli kõikidel aladel kiireim olla, mis läks ka nii. Ujumises tulin esimesena veest välja, mille üle on hea meel, sest trennides on Armin ja Risto näidanud, et on head ujujad. Tore oli, et napsasin esikoha ära, rattas oli alguses natuke raske käima saada, aga edasi läks juba väga hästi. Teised tulid oma grupisõidu ratastega ja mul oli eraldistardiratas, millega sain vahet päris kõvasti suurendada. Jooksus proovisin gaasi mitte maha võtta, vaid ikka kiireima jooksuaja ära võtta. Tunne oli hea ja mõnus ning kokkuvõttes täitsa tore võistlus." Johannes Sikk stardib järgmisena Soome meistrivõistlustel.

Naistest väljus Merili Mai Kivimets (Tabasalu Triatloniklubi) esimesena veest, kuid tugeva ratturina tuntud Anette Zukker (Yess) püüdis Kivimetsa kinni ning jookma minnes oli tal turvaline edu. Nii võttiski Zukker kindla esikoha Kivimetsa ja Kerttu-Liis Laane (Team Enervit Estonia) ees. Zukkeri kokkuvõte oma võistlusest: "Ujumine läks mul täna päris hästi, õnnestusin. Kaotasin ujumises küll esimesele naisele üle minuti, aga see on päris tavaline sel aastal. Teadsin, et rattas tuleb kõvasti pingutada ja ratas on mul endiselt kõige tugevam ala. Juba kaheksandal kilomeetril sain liidri kätte, tegin tööd lõpuni. Joostes tuli koht lihtsalt ära hoida. Täna õnnestus kõik!"

Järgmine CREO Eesti Triatloni karikaetapp toimub 22. augustil Karksi-Nuias.