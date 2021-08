Grete Maria Savitsch sai triatloni juuniorite Euroopa karikaetapil 15. koha

Rumeenias peeti järjekordne Euroopa karikaetapp, kus distantsiks oli 400 meetrit ujumist, 11 kilomeetrit rattasõitu ja 2,5 kilomeetrit jooksu. Eestlastest oli ainsana võistlustules Grete Maria Savitsch. Võistlus toimus 19-kraadises õhusoojas, kuid veetemperatuur oli 25 kraadi, mis tähendas kalipsota ujumist. Grete Maria sai 30 lõpetaja hulgas 15. koha.

Oma võistluse kohta ütles Grete Maria: "Tänane võistluspäev algas minu jaoks kell 5:30 ja start anti naisjuunioritele kell 8:00, mis on tavamõttes väga vara. Ujumine läks hästi, aga alati saab paremini. Esimesse rattapunti ma ei jõudnud, sõitsin lõpuni teise pundiga. Nagu tavaliselt, ei viitsinud ka täna keegi tööd pundis teha ja nii sõitsime lõpuni kõik koos. Jooksu alustasin omas tempos ja varsti hakkasid konkurendid selg ees vastu tulema. Kokkuvõttes jäin võistlusega rahule. Hea meel on, et jooks õnnestus hästi ja hingamisega probleeme ei tekkinud. Mul on hea meel, et saan ka tiimide võistluse kaasa teha. Tiimi kuuluvad poolakas, soomlane, itaallane ja mina."

Segateatetriatlon toimub Izvoranis homme.