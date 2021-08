RALLIBLOGI | Tänak võitis teise katse järjest, sõita on veel punktikatse

Pühapäeva esimese katse kiireima aja sõitis soomlane Kalle Rovanperä (Toyota), kes vähendas vahet üldarvestuses kolmandat kohta hoidva tiimikaaslase Elfyn Evansi taga 1,7 sekundi peale. Kiiruskatse teise aja sai kirja Ott Tänak, kes kaotas soomlasele 1,3 sekundit, kümnendiku võrra eestlasest aeglasemalt lõpetas üldliider Thierry Neuville.

Tänak sai enda teise katsevõidu Belgia rallil 18. kiiruskatsel, kui lõpetas Spa-Francorchampsi ringrada läbiva katse ajaga 6.56,9. Teisena lõpetas hea sõidu teinud Rovanperä, kes läks üldarvestuses tiimikaaslasest Evansist mööda ja juhib teda 3,9 sekundiga. Katse kolmanda aja sõitis Craig Breen (Hyundai).

Eestlane sai ralli viimasel päeval veel enda teise katsevõidu, kui läbis 19. kiiruskatse parima ajaga. See oli Tänaku jaoks rallilt kolmas katsevõit, tunamullune maailmameister sai võidu ka ralli esimeselt katselt reedel. Teiseks jäi Neuville (+0,7), kolmanda parima ajaga finišeeris Rovanperä (+2,0).

Pärast 19. katset on üldarvestuses esikohal Neuville, teisel kohal on tiimikaaslane Breen (+24,3 sekundit). Kolmanda kohal on Rovanperä (+41,8), neljandal kohal on Evans (+46,8) ja viiendal kohal on Sebastien Ogier (+57,4). Ott Tänak on pärast laupäevast rehvipurunemist kuuendal kohal (+3.50,1), seitsmes on Gus Greensmith (+43.51,4; M-Sport) ja viimane on Pierre-Louis Loubet (+1:1:22.57,8).

Laupäevane võistluspäev:

Laupäeva esimesel katsel purunes Ott Tänaku ja Martin Järveoja (Hyundai) rehv, mille sõitjad kohe raja kõrval ära vahetasid. Nad pidid seda tegema ilma tungrauta, sest ka see oli katki. Kolmandal kohal päeva alustanud eestlased kaotasid seetõttu palju aega ning langesid WRC arvestuses rallis seitsmendale kohale, pea kaks minutit Takamoto Katsuta (Toyota) taha.

Laupäevase võistluspäeva esimene pool jätkus sarnaselt avapäevale Hyundai ülemvõimul, aga 11. katsel sai Toyota enda esimese katsevõidu, kui Elfyn Evans kõige kiirema aja sõitis. Hoolduspausile läksid siiski võidukalt Hyundai ja kohalik kangelane Thierry Neuville, kes sai 12. katsel võimsa võidu.

Ralli kümnes katse peatati, kui teisena rajale asunud Takamoto Katsuta (Toyota) rajalt välja sõitis ja õnnetusse sattus. Selle tagajärjel kukkus tee ääres olnud elektripost risti üle tee, aga katsega jätkati mõne aja pärast, kui rada oli puhtaks tehtud. Nii Katsuta kui ka kaardilugeja Keaton Williams pääsesid õnnetusest vigastusteta.

Võistluspäeva teisel poolel sai suurepärase hoo sisse kaitsev maailmameister Sebastien Ogier (Toyota), kes võitis hoolduspausilt tulles kolmest katsest kaks. Ülejäänud kaks katset võistluspäeva teisel poolel võitis Neuville, kelle saldol on seitse katsevõitu Belgia ralli 15 lõpetatud katsest.

Üldarvestuses on teise võistluspäeva järel esimene Neuville, kes edestab tiimikaaslast Breeni 10,1 sekundiga. Kolmandal kohal asetseb Evans (+42,4 sekundit), kellele järgnevad tiimikaaslased Kalle Rovanperä (+45,7) ja Ogier (+49,4). Tunamullune maailmameister Ott Tänak on kuuendal kohal ja kaotab liidrile 3.55,2-ga. WRC arvestuses on viimasel kohal Gus Greensmith, kes kaotab liidrile 43.32,1-ga, sest kaotas avapäeval teelt välja sõitmisega palju aega.

WRC2 arvestuses on alles jäänud vaid kaks autot ning esikohta hoiab 19-aastane rootslane Oliver Solberg, kes pidi lõviosa päevast sõitma ilma roolivõimuta. Ta on ainus sõitja võistlusklassis, kes pole kahe päeva jooksul teelt välja sõitnud, seega juhib Jari Huttuneni ees 3.36,1-ga.

Juunioride WRC arvestuses püsis eestlane Robert Virves terve päeva vältel teisel kohal, kuid kaotas päeva eelviimasel katsel aega ning ühtlasi ka teise koha üldarvestuses. Juunioride seas on esimesel kohal kindlalt Jon Armstrong, kes edestab Sami Pajarit ja Virvest enam kui minutiga.

Reedene võistluspäev:

Belgia ralli avapäev möödus Hyundai meeskonna ülemvõimuga ning seitsmest lõppenud katsest võttis meeskond ka seitse võitu, neist esimese pälvis Ott Tänak, misjärel sai Craig Breen kaks järjestikust katsevõitu ning päevale pani hüüumärgi Thierry Neuville, kes võitis neli järjestikust katset.

Üldarvestuses hoiab avapäeva järel esikohta Neuville, kes juhib teisel kohal asetsevat Breeni 7,6 sekundiga. Kolmandal kohal on seitsme kiiruskatse järel tunamullune maailmameister Ott Tänak, kes kaotab liidrile 31,2 sekundiga. Tänak ütles pärast kuuendat katset, et tal on mootoriga ja autol jääb vajaka võimsusest.

Tänak ütles avapäeva järel, et mootoriprobleemidele vaatamata oli teine pool päevast nauditavam. "Pealelõunal muidu enesetunne oli okei, aga [hoolduspausist] jäi veel mingi probleem külge. Ei olnud täit minekut, aga oleme siin ja saame korda, õnneks väga palju ei kaotanud. Saame homme vast uuesti võidu sõita," ütles tunamullune maailmameister.

Tema kannul on äsja Rally Estonial enda karjääri esimese võidu pälvinud Toyota sõitja Kalle Rovanperä (+32,6 sekundit) ja tema tiimikaaslane Elfyn Evans (+33,4).

Petlikud asfaltteed nõudsid ohvreid ka WRC2-klassis, kus seitsmendal katsel jättis sõidu pooleli Tom Kristensson (M-Sport) ja purunenud rehviga veeres üle finišijoone tema tiimikaaslane Teemu Suninen, kes oli päeva jooksul klassi üldarvestuses liider olnud. Selle tagajärjel hüppas enne seitsmendat katset kolmandal kohal olnud Oliver Solberg (Hyundai) esimeseks ja juhib Jari Huttuneni ees 2.48,7-ga.

Juunioride WRC arvestuses on eestlane Robert Virves (M-Sport) üldarvestuses teisel kohal ja kaotab liidrile Jon Armstrongile (M-Sport) 49,9 sekundit. Virvesele järgneb soomlane Sami Pajari, kes kaotab liidrile 56,8 sekundit.

Enne rallit:

Ypres' ralli on Euroopa võistluskalendri üks populaarsemaid üritusi juba alates 1965. aastast ning oleks pidanud toimuma juba eelmisel hooajal, kuid oktoobri lõpus teatasid korraldajad koos WRC-ga, et koroonaviirusest tingitud ohu tõttu jäetakse etapp ära.

WRC naases sel hooajal Belgiasse aga uue ringiga ning võistlustulle asutakse juba reedel. Ott Tänak (Hyundai) otsib enda pettumusrohke hooaja teist võitu, aga ennustas, et tuleb keeruline nädalavahetus.

"Olen näinud kaadreid Ypres'ist ja see on loomulikult väga kuulus ralli," ütles Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Kuigi see tee tundub kohati väga sirge, on seal siiski sügavad kraavid, mis teevad sõitmise väga keeruliseks. Saime seal eelmisel aastal enne ärajäämist ühe päeva harjutada ja tundsime, et tuleb keeruline nädalavahetus."

Eestlane lisas, et see on tema ja kaardilugeja Martin Järveoja jaoks esimene ralli asfaldil alates Horvaatia rallist, mis ei olnud paari jaoks kuigi edukas. "Meil on sellest ajast olnud aega autot kasutada Alba rallil, seega loodame Ypres'il paremat tunnet," lisas Tänak.

Sõitjate edetabelis kolmandal kohal asetsev Thierry Neuville (Hyundai) nõustus Tänakuga ralli keerulisuse osas ja ütles, et ootab sõitu väga ärevalt, sest võitis seal 2018. aastal. Belglane lisas, et ootab kohalikelt fännidelt hea õhkkonna loomist, aga ütles portaalile DirtFish, et kuigi tal on hulgaliselt rohkem kogemust Belgia teede ja Ypres' ralliga, ei pea ta ennast mingil moel favoriidiks.

"Loodetavasti suudan olla natuke rohkem ohutum, kui [teised sõitjad]," kommenteeris Neuville enda kogemust. "Mul pole õiget sõna selle seletamiseks, aga olen natuke rahulikum ja peaksin kasutama ära oma teadmisi sellest piirkonnast."

Neuville'i võit oleks Hyundaile oluline, et vähendada edu, mille Toyota sõitjad Sebastien Ogier (148 punkti) ja Elfyn Evans (111 punkti) pärast seitset etappi ehitanud on. Neuville on sõitjate üldarvestuses kolmandal kohal 96 punktiga, talle järgneb Kalle Rovanperä (Toyota) 82 punktiga ja viiendal kohal on Ott Tänak 74 punktiga.

Ypres' asfaldiralli viib sõitjad kitsastele ja libedatele teedele, kus nad kohtuvad mitmesuguste erinevate asfaldikatetega. Samuti oodatakse sõitjatelt kiireid läbimisi kurvidest, kus õnnestub teeäärseid kraave kasutades kiirust koguda. Viimasel päeval läheb võistlustrass ka legendaarsele Spa-Francorchamps ringrajale, kus sõidetakse ka ralli punktikatse.

Kokku läbitakse kolme päeva ja 20 kiiruskatsega 295,78 kilomeetrit.

Ypres' ralli ajakava:

Pühapäev

SS17 Stavelot 1 (9,05 km) 9.30

SS18 Francorchamps 1 (11,21 km) 10.08

SS19 Stavelot 2 (9,05 km) 11.40

SS20 Francorchamps 2 (11,21 km) 13.18