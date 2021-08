Koduse MM-i direktor Agnes Lill: panime Euroopa jaoks korraliku märgi maha

"Võistlus sujus suurepäraselt nii merel kui maal," kinnitas Lill ERR-ile. "Iga meeskonnaliikmega rääkida ei jõudnud, aga väga paljud tulid alates esimestest sõitudest tänama. Läks väga toredasti. Panime korraliku märgi nii Eesti kui tegelikult kogu Euroopa jaoks maha: siin saab väga korralikke maailmameistrivõistlusi korraldada."

"Kogu see võistlus oli väga kihvt ja kogu aeg oli vahva. Meie meeskonnas olid supertoredad inimesed. Üle maailma olid kokku sõitnud parimad võistlusametnikud, merel parimad purjetajad: iga päev vaatasime ja nautisime," kinnitas Lill.

"Sellist regatti korraldada on suur au igale riigile ja jahtklubile. Kuna meil läks kõik hästi, siis on avamerepurjetamise rahvusvaheline seltskond veendunud, et siia tullakse tagasi. Meie uksed on avatud ja valla," lisas regati direktor.